Recolectora sale volando tras choque en Tapachula

– El conductor de un Tsuru habría golpeado por detrás el mototriciclo sobre el Libramiento Sur Oriente –

Una mujer dedicada a la recolección de basura y materiales reciclables resultó lesionada la tarde de este lunes en Tapachula, luego de que el mototriciclo de carga en el que viajaba fue impactado por un automóvil sobre el Libramiento Sur Oriente.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer circulaba de poniente a oriente en su unidad de trabajo, mientras detrás avanzaba un Nissan Tsuru rojo. Al llegar a un punto donde suelen depositarse residuos, disminuyó la velocidad para entrar y descargar la basura que transportaba.

Presuntamente, el conductor del automóvil no alcanzó a frenar y terminó chocando contra la parte trasera del mototriciclo. Por la fuerza del impacto, la recolectora salió volando varios metros sobre la cinta asfáltica, mientras la basura quedó regada sobre la carretera.

Paramédicos del Grupo CARCH, Protección Civil y otros cuerpos de auxilio atendieron a la lesionada. Tras estabilizarla e inmovilizarla, la trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Policía Municipal, Tránsito y Vialidad Preventiva, así como de la Guardia Estatal, abanderaron la zona para evitar otro accidente. El conductor quedó a disposición de las autoridades.