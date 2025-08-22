Recaudan 350 kilos de alimento para perros en Tuxtla

– Unidad Canina de Búsqueda y Rescate logró la colecta en el Parque Central con apoyo de familias chiapanecas –

La Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de la Secretaría de Protección Civil reunió 350 kilos de alimento para perros que serán entregados a refugios, tras la colecta realizada este domingo en la explanada del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez.

La actividad, impulsada por el titular de la dependencia, Mauricio Cordero Rodríguez, incluyó un módulo de información para que la ciudadanía conociera a los “héroes de cuatro patas”, sus historias, nombres, razas, edades y el entrenamiento que reciben para labores de búsqueda y rescate.

Decenas de familias acudieron al evento, convivieron con los caninos y aprovecharon para aportar alimento destinado a animales en situación de abandono.

Autoridades estatales agradecieron la solidaridad mostrada, resaltando que estas acciones reflejan el espíritu de apoyo que impulsa la administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Protección Civil adelantó que la colecta se replicará en otros puntos de la ciudad y que próximamente se dará a conocer la mecánica para que más personas puedan sumarse a esta iniciativa en beneficio de los animales en condición vulnerable.