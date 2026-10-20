﻿Reboceros es el siguiente objetivo para Jaguares

• Jorge Luis Espejo analizó el resultado ante Pioneros y señaló que deben manifestar mejoría ante Reboceros el próximo sábado.

Tras otro gran resultado para Jaguares FC, en el seno del equipo chiapaneco están conformes, pero para nada satisfechos, pues en el balance, saben lo que se debe mejorar y ponen manos a la obra, pensando en el siguiente partido y en la oportunidad de saltar a la cancha para demostrar el nivel.

Jorge Luis Espejo admite que el proceso lleva buen camino, que los detalles son los que se pulen en el día a día y que su equipo ha demostrado en los últimos compromisos, un futbol que siempre aspira a obtener triunfos en cancha.

“Como era en el inicio, estamos tratando de construir, somos un equipo noble, que presionamos en campo rival la mayor cantidad de tiempo; cuando no se puede, tratamos de jugar en 40 metros y la muestra es el fuera de juego que se hizo muy bien y las posibilidades de gol que creamos que no podemos errar, que tenemos que corregir y eso nos deja tranquilos, más no satisfechos”, señaló.

Ante Pioneros, a Jaguares le faltó redondear un gran duelo con la victoria y tuvo opciones, algo que ya se trabajó antes de arrancar la práctica de este lunes, con video y trabajo puntual, pensando ya en mantener la intensidad y el buen ritmo de juego.

“El penal lo puede fallar cualquiera, en ocasiones de gol, revisamos el video de las jugadas y tuvimos muchas opciones, ante un rival con buena posición y que venía trabajando bien. Nos enfrentamos a un rival duro y en lo táctico y en lo estratégico lo resolvimos bien, así se planteó, ya analizamos y resolvimos lo necesario para tener un buen resultado. En defensa no hay queja, en líneas generales, vamos consolidando la idea y con una identidad que se fortalece”, señaló.

Para el siguiente duelo en casa, comienza la fase ínter grupos en la LIGA PREMIER y Espejo Miranda ya puso manos a la obra, alistando el compromiso ante Reboceros de La Piedad, que marcha en el segundo puesto del grupo 1 en la Primera Premier, indicativo de que no será un duelo sencillo.

“La idea es ir juego a juego, nos toca ahora Reboceros de La Piedad, que es un buen equipo, bien trabajado y que viene segundo en el otro sector. Ya lo estamos revisando, tienen buenos argumentos y en lo estratégico buenos conocemos desde la idea futbolística, los dos buscamos la portería rival y estamos ya manos a la obra. Nosotros queremos seguir creciendo, seguir consolidando conceptos y que el grupo entienda que la identidad nuestra es poner la pelota en el piso, cada que llegamos, la pelota trae recorrido, pero tenemos que transformarlo en goles, que es lo que nos falta, Mencionó.

Finalmente, el estratega peruano dejó la invitación a todos los aficionados, para darse cita en el Víctor Manuel Reyna y comenzar a pensar en la victoria, que se logra con el apoyo de los fieles aficionados naranjas en Chiapas.

“Se está trabajando muy bien en todos los rubros, estamos dando seguimiento a todo y se trabaja para recuperar la esencia de este club, de la gran institución que es y ojalá la gente venga el sábado al estadio, que vaya de la mano con nosotros y con el entusiasmo que tenemos por poner a este equipo en lo más alto”, finalizó.