﻿Reaparece Luis Miguel tras supuestos problemas de salud

• La reaparición de Luis Miguel desató la euforia después de que en mayo pasado se rumorara que el cantante padecía problemas de salud

México.- El cantante Luis Miguel reapareció tras reportarse que enfrentaba problemas de salud.

‘El Sol de México’ fue visto en compañía del director de Cine, Brett Ratner, quien compartió en redes sociales una fotografía del encuentro.Latinos y latinoamericanos

¡Mi hermano ARIES!”, expuso el cineasta en referencia al disco que el cantante lanzó en 1993.

La publicación de Ratner superó los 38 mil Me Gusta en Instagram y se llenó de comentarios de agradecimiento por ver en buen estado de salud a Luis Miguel.

La reaparición de Luis Miguel desató la euforia después de que en mayo pasado se rumorara que el cantante padecía problemas de salud.

Medios de entretenimiento reportaron que el intérprete de La incondicional había sido hospitalizado en Nueva York por un aparente problema cardiaco.

Inclusive se expuso que fue intervenido quirúrgicamente.

El cantante nunca habló al respecto, con lo que a la fecha se desconoce si en realidad estuvo enfermo.

Además de junto al director de Cine, Ratner, ‘el Sol de México’ retomó su actividad en redes sociales en julio para promocionar un tequila y posteriormente un popular refresco.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: @luismiguel