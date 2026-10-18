Kylian Mbappe y Jude Bellingham del Real Madrid celebran tras el segundo gol de su equipo en el encuentro de La Liga ante el Sevilla el domingo 18 de octubre del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)
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﻿Real Madrid y Real Sociedad golean en actividad dominical del futbol español

18 de octubre de 2026
EsDiario

    • El domingo dejó cuatro victorias locales y visitantes repartidas por igual

24 Horas 

España.- La novena jornada de La Liga tuvo un domingo cargado de goles, con Real Madrid y Real Sociedad como protagonistas de una fecha que dejó 19 anotaciones en cuatro encuentros y confirmó que la pelea por los primeros puestos comienza a tomar temperatura.

En el Santiago Bernabéu, el conjunto merengue afinó la maquinaria antes del Clásico frente al Barcelona, programado para el próximo domingo, al imponerse 4-1 al Sevilla.Sin Vinícius Júnior, el equipo dirigido por José Mourinho encontró en Kylian Mbappé a su principal figura.

El francés firmó un doblete, incluido un penalti ejecutado a lo Panenka, mientras Arda Güler abrió el marcador y Yan Diomande completó la goleada.

Manu Bueno descontó para los andaluces, que poco pudieron hacer para frenar a un Madrid que llegará con la pólvora encendida a su compromiso contra los azulgranas. Tras la victoria, los merengues suman 21 puntos, seis menos que el líder Barcelona y se ubican terceros en la clasificación.

La Real Sociedad aplastó 5-2 al Málaga y consiguió su tercera victoria consecutiva | AP  

La otra exhibición ofensiva se presentó en La Rosaleda, donde la Real Sociedad aplastó 5-2 al Málaga y consiguió su tercera victoria consecutiva.

Takefusa Kubo y Orri Óskarsson encaminaron el triunfo visitante, antes de que Mikel Oyarzabal apareciera con un doblete y Gonçalo Guedes cerrara la cuenta.

Adrián Niño y Pablo Martínez marcaron para los locales, que permanecen en el fondo de la clasificación con apenas cuatro unidades. En contraste, los donostiarras llegaron a 16 puntos y se instalaron en la quinta posición.

En Balaídos, el Celta aprovechó su condición de local para superar 2-1 al Deportivo Alavés. Ferran Jutglà y Javi Rodríguez marcaron para los gallegos, mientras Hugo Novoa descontó en los minutos finales y puso emoción al cierre.

Por su parte, Osasuna hizo respetar El Sadar con una victoria 2-0 frente al Racing de Santander. Ante Budimir abrió el marcador apenas al minuto ocho y Asier Osambela sentenció el encuentro al 87.

Así, el domingo dejó cuatro victorias locales y visitantes repartidas por igual, con 19 goles que encendieron una jornada todavía pendiente del choque entre Getafe y Rayo Vallecano, programado para este lunes.

Con información de 24 Horas 

Foto: AP