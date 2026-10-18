﻿Real Madrid y Real Sociedad golean en actividad dominical del futbol español

• El domingo dejó cuatro victorias locales y visitantes repartidas por igual

24 Horas

España.- La novena jornada de La Liga tuvo un domingo cargado de goles, con Real Madrid y Real Sociedad como protagonistas de una fecha que dejó 19 anotaciones en cuatro encuentros y confirmó que la pelea por los primeros puestos comienza a tomar temperatura.

En el Santiago Bernabéu, el conjunto merengue afinó la maquinaria antes del Clásico frente al Barcelona, programado para el próximo domingo, al imponerse 4-1 al Sevilla.Sin Vinícius Júnior, el equipo dirigido por José Mourinho encontró en Kylian Mbappé a su principal figura.

El francés firmó un doblete, incluido un penalti ejecutado a lo Panenka, mientras Arda Güler abrió el marcador y Yan Diomande completó la goleada.

Manu Bueno descontó para los andaluces, que poco pudieron hacer para frenar a un Madrid que llegará con la pólvora encendida a su compromiso contra los azulgranas. Tras la victoria, los merengues suman 21 puntos, seis menos que el líder Barcelona y se ubican terceros en la clasificación.

La Real Sociedad aplastó 5-2 al Málaga y consiguió su tercera victoria consecutiva | AP

La otra exhibición ofensiva se presentó en La Rosaleda, donde la Real Sociedad aplastó 5-2 al Málaga y consiguió su tercera victoria consecutiva.

Takefusa Kubo y Orri Óskarsson encaminaron el triunfo visitante, antes de que Mikel Oyarzabal apareciera con un doblete y Gonçalo Guedes cerrara la cuenta.

Adrián Niño y Pablo Martínez marcaron para los locales, que permanecen en el fondo de la clasificación con apenas cuatro unidades. En contraste, los donostiarras llegaron a 16 puntos y se instalaron en la quinta posición.

En Balaídos, el Celta aprovechó su condición de local para superar 2-1 al Deportivo Alavés. Ferran Jutglà y Javi Rodríguez marcaron para los gallegos, mientras Hugo Novoa descontó en los minutos finales y puso emoción al cierre.

Por su parte, Osasuna hizo respetar El Sadar con una victoria 2-0 frente al Racing de Santander. Ante Budimir abrió el marcador apenas al minuto ocho y Asier Osambela sentenció el encuentro al 87.

Así, el domingo dejó cuatro victorias locales y visitantes repartidas por igual, con 19 goles que encendieron una jornada todavía pendiente del choque entre Getafe y Rayo Vallecano, programado para este lunes.

Con información de 24 Horas

Foto: AP