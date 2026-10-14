﻿Raúl Jiménez será operado y estará fuera de las canchas hasta 2027

• El delantero mexicano Raúl Jiménez tiene una lesión en la rodilla izquierda, por lo que se operará y volverá a la actividad hasta 2027Noticias nacionales

López-Dóriga Digital

Inglaterra.- El delantero mexicano Raúl Jiménez se someterá a una cirugía en la rodilla izquierda, por lo que volverá a la actividad hasta 2027, confirmó por medio de un comunicado el director de rendimiento del Wolverhampton Wanderers, Phil Hayward.

La decisión fue tomada tras evaluar los últimos estudios médicos y consultar con diversos especialistas en traumatología, al determinarse que la lesión en el ligamento colateral medial (MCL) no mostró la evolución esperada bajo un tratamiento conservador.

Jiménez sufrió la lesión en la rodilla izquierda hace cuatro semanas durante el encuentro ante el Everton. De acuerdo con el cuerpo médico del club, en condiciones habituales una afección de este tipo se recupera de manera autónoma, pero el ligamento no sanó de forma satisfactoria.

Se prevé que el proceso de rehabilitación tome aproximadamente tres meses a partir de la cirugía, proyectando su regreso a la actividad competitiva con el equipo para enero de 2027.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: @Wolves