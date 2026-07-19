Ramírez y Salomón Jara celebran la hermandad de Chiapas y Oaxaca

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de la señora Sofía Espinoza Abarca, y junto con su homólogo de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, inauguró Casa Chiapas en el estado de Oaxaca, donde agradeció que Chiapas haya sido la primera entidad invitada a la celebración de La Guelaguetza. Señaló que este encuentro reafirma la hermandad entre ambos estados, al compartir una amplia riqueza natural, cultural e histórica que enaltece a México ante el mundo.

“Venir a Oaxaca es honrar la memoria de todas y todos los personajes que les han dado cultura e identidad. A Oaxaca se le admira por su cultura, gastronomía, sus regiones y tradiciones. Nosotros venimos a compartir y también a hacerles presente nuestra ofrenda en esta Guelaguetza. Chiapas y Oaxaca siempre hermanos y siempre unidos porque en el sur de México es donde inicia la patria y donde la patria ha marcado una de las mejores historias de nuestro país”, expresó.

Como parte de las actividades de La Guelaguetza, los gobernadores Eduardo Ramírez y Salomón Jara encabezaron el Convite de Hermandad entre Chiapas y Oaxaca. Asimismo, recorrieron distintos atractivos y espacios públicos de la capital oaxaqueña, disfrutaron de la Feria de la Tlayuda, del concierto del pianista chiapaneco Arturo Aquino, “El Piano de México”, realizado en el andador turístico, y de la representación escénica Donají, La Leyenda, en el Auditorio Guelaguetza, además de otras expresiones artísticas y culturales representativas de ambas entidades.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, destacó la relación de hermandad que une a Chiapas y Oaxaca a partir de su historia, cultura y territorio compartido. Resaltó la importancia de fortalecer la colaboración entre las entidades del sur-sureste y manifestó su confianza en que esta celebración contribuirá a proyectar la riqueza cultural, turística y tradicional de ambos estados “La Guelaguetza es dar y recibir. Hoy nosotros estamos recibiendo a nuestro hermano pueblo de Chiapas”, afirmó.

Cabe señalar que la Casa Chiapas, ubicada en la sede de la Biblioteca Margarita Maza de Juárez, realizará muestras gastronómicas, degustaciones de destilados, expo venta artesanal y contará con una galería de trajes regionales, actividades que se podrán disfrutar en horario de 12 a 20 horas, hasta el próximo 26 de julio.

Estuvieron presentes el secretario de Turismo de Chiapas, Segundo Guillén Gordillo; la secretaria de Turismo de Oaxaca, Saymi Pineda Velasco; la Diosa Centéotl 2026, Enid Azucena Torres Agustiniano; así como autoridades estatales, representantes del sector turístico y personas invitadas especiales de ambas entidades.