Ramírez revisa agenda legislativa con diputados

– La plenaria abordó seguridad, educación, desapariciones y atención a víctimas dentro de la agenda legislativa –

Las y los diputados que integran la Sexagésima Novena Legislatura, encabezados por la diputada Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva, y el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política, con la presencia del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, llevaron a cabo la Reunión Plenaria del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Legislativo, en donde analizaron diversos temas que forman parte de la Agenda Parlamentaria.

Las y los integrantes de los Grupos Parlamentarios compartieron y analizaron diversos temas con el gobernador Eduardo Ramírez; así como también con Dulce María Rodríguez Ovando, secretaria general de Gobierno y Mediación; Juan Carlos Moreno Guillén, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado; Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del Estado; y Roger Mandujano Ayala, secretario de Educación.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó y reconoció el trabajo desarrollado, tanto por la diputada Marcela Castillo Atristain como por el diputado Mario Guillén Guillén, de quienes -dijo- son aliados en el desarrollo de Chiapas y en el bienestar de las y los chiapanecos.

Ante las y los legisladores, el mandatario les invitó a seguir legislando con humanismo, con cercanía al pueblo, bajo la premisa de escuchar y atender demandas que se traduzcan en reformas y leyes.

“Gobernar es escuchar, ese es el arte del gobierno: escuchar; y cuál es el arte de legislar, también escuchar, porque ustedes escuchan lo que le duele a un sector. Escuchar al sector privado, qué le duele, qué le lastima”, apuntó.

En el encuentro, la diputada Marcela Castillo Atristain informó que al corte de dos años se llevan ya 21 reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17 a la Constitución Política del Estado y 137 reformas de ley y decretos, que dan al día de hoy un total de 175 iniciativas y reformas de ley.

“Tenemos por delante un periodo de mucho trabajo, habrá iniciativas que mis compañeras y compañeros ya tienen listas para presentar, pero también tenemos una enorme oportunidad de mostrar que la pluralidad política no tiene por qué convertirse en división, podemos pensar distinto y trabajar juntos, podemos debatir con firmeza y tratarnos con respeto, podemos construir acuerdos sin renunciar a nuestras convicciones”, mencionó.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Mario Guillén Guillén refrendó su compromiso de mantener una relación institucional y de coordinación de acciones con los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como con el sector municipal y entes gubernamentales, para garantizar la gobernabilidad y el análisis de la agenda pública.

Así también, participaron las y los diputados Abundio Peregrino García del PT; Juan Manuel Utrilla Constantino del PVEM; Domingo Velázquez Méndez del PRI; Silvia Esther Argüello García de RSP; Andrea Negrón Sánchez de Movimiento Ciudadano y Jovannie Maricela Ibarra Gallardo del PAN, quienes manifestaron su disposición de continuar legislando políticas públicas en materia de seguridad, educación, salud, infraestructura y crecimiento económico, privilegiando un clima de acuerdos y diálogo.

En la Reunión Plenaria del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Legislativo hicieron uso de la voz la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala; y el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, quienes recalcaron los avances en materia de gobernabilidad, paz y seguridad; además de ahondar en temas como la generación de una iniciativa para evitar la deserción escolar en las comunidades; la iniciativa que pretende evitar la venta de plazas en el sector educativo; la iniciativa para crear la Ley Especial Estatal de Personas Desaparecidas y la modificación de los artículos quinto y séptimo de la Ley de Víctimas del Estado de Chiapas para garantizar que las y los niños, víctimas indirectas de la violencia, tengan acceso a todos los programas de gobierno.