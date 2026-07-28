Ramírez reinaugura acceso principal del ZooMAT

– El gobernador entregó la obra de 13.6 millones y anunció nuevas inversiones en mariposario, tortugario y aviario –

Con una inversión superior a 13.6 millones de pesos, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la reinauguración del acceso principal del ZooMAT Centro de Conservación y Reserva Natural, donde destacó que uno de los objetivos del gobierno de la Nueva ERA es embellecer y mejorar este espacio emblemático de Tuxtla Gutiérrez y símbolo de identidad para Chiapas.

Luego de precisar que en 2025 se destinaron más de 29.5 millones de pesos en la construcción del puente peatonal “Sendero Jaguar”, la ampliación y rehabilitación de senderos, el mantenimiento de edificios, andadores, recintos y sanitarios, así como la construcción y mantenimiento de espacios complementarios y rehabilitación de áreas de felinos, el mandatario sostuvo que se continuará invirtiendo para mejorar las áreas de este recinto ecológico, además de fortalecer las acciones encaminadas a la conservación y protección de la flora y fauna.

“Este lugar es maravilloso y continuaremos con su intervención. Se han destinado inversiones para todo este año. Pronto vamos a inaugurar el mariposario, el tortugario, el aviario y otras obras de embellecimiento en andadores y áreas. Quiero pararme en 2030 y decir que este centro de conservación natural compite con los mejores del mundo. Sigamos cuidándolo para que hagamos de este espacio la octava maravilla del mundo”, manifestó.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, explicó que, desde su creación hace 86 años, este espacio no había recibido la rehabilitación integral necesaria. Por ello, señaló que, gracias a la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en 2025 se llevaron a cabo diversas obras, mientras que este año se reconstruyó el acceso principal y se trabaja en la construcción de un mariposario y un tortugario, espacios donde las y los visitantes podrán admirar fauna nativa de Chiapas.

La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, resaltó que el ZooMAT se consolida como un espacio dedicado a la conservación, la educación ambiental y la convivencia familiar. Apuntó que, gracias al fortalecimiento de la seguridad, la llegada del águila arpía y las obras de rehabilitación integral realizadas en sus instalaciones, se incrementó la afluencia de visitantes tanto de Chiapas como de otras partes de México y del extranjero, lo que continuará gracias a la renovación del acceso principal.

El presidente municipal, Angel Torres Culebro, consideró que las acciones impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar trascienden la inversión ambiental, pues el proyecto no solo contribuye a preservar el patrimonio natural de la capital chiapaneca, sino que también genera espacios dignos para que niñas, niños y jóvenes disfruten de su entorno y fortalece el atractivo del municipio para visitantes e inversionistas.

Acompañaron al gobernador la señora Sofía Espinoza Abarca; sus hijas Yazmín y Grecia Ramírez Espinoza; los secretarios de Turismo, Segundo Guillén Gordillo; del Humanismo Paco Chacón; y de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; el diputado federal Joaquín Zebadúa Alba; la diputada local Valeria Santiago Barrientos; el director general de la Coordinación Estatal para el Mejoramiento del ZooMAT, Joe Miceli Hernández; el director operativo del ZooMAT, Carlos Alberto Guichard Romero; entre otras personas invitadas.