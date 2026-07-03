Ramírez reafirma su compromiso con la paz, el bienestar y la prosperidad

· Entregó obras en el Cobach 19, dio inicio a la rehabilitación del camino Soyaló-Francisco Sarabia-Chicoasén e inauguró el Centro LIBRE

Durante una gira de trabajo por municipios de la región De Los Bosques, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha acciones en materia de igualdad de género y entregó obras de infraestructura carretera y educativa. En ese marco, destacó que el propósito del gobierno de la Nueva ERA es fortalecer la paz, el bienestar y la prosperidad de los pueblos de Chiapas, trabajando de manera conjunta con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Seguiré trabajando con ustedes, haciendo caminos y construyendo aulas. Vamos a invertir para que ya no tengamos aulas de tablas o de lámina, queremos que todas las aulas sean de material. También vamos a continuar acercando y fortaleciendo los programas de Bienestar que impulsa nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, manifestó.

En el municipio de Soyaló, el mandatario entregó espacios educativos en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 19, construidos con una inversión de 2 millones de pesos, en beneficio de 316 estudiantes. Asimismo, dio el banderazo de inicio a la rehabilitación del camino Soyaló-Francisco Sarabia-Chicoasén, obra en la que se invertirán 27 millones de pesos y que favorecerá a más de 68 mil 600 habitantes.

Posteriormente, inauguró el Centro LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim), donde reconoció que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se pondrán en funcionamiento 70 centros de este tipo en la entidad. Reiteró que su administración impulsa políticas con perspectiva de

género para garantizar el respeto a los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, así como una vida libre de violencia.

Como parte del programa Carreteras Vivas, en el municipio de Ixtapa encabezó la inauguración de la construcción y el mejoramiento integral del camino El Paraíso-El Nopal, obra en la que se destinaron más de 24.4 millones de pesos y que beneficiará a más de 17 mil habitantes.

Ramírez Aguilar aseguró que continuará trabajando de manera coordinada con los ayuntamientos para consolidar más programas y proyectos que se traduzcan en mejores condiciones de vida para la población. Asimismo, convocó a privilegiar el diálogo, evitar los conflictos y fortalecer la convivencia pacífica, al considerar que esa es la mejor vía para construir comunidades con armonía y mayores oportunidades.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, reconoció el trabajo del gobierno de la Nueva ERA por impulsar infraestructura carretera en los municipios. Señaló que estas obras, además de fortalecer la conectividad entre comunidades, generan bienestar y justicia social para las familias.

Por su parte, la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, explicó que el Centro LIBRE busca generar confianza para que las mujeres conozcan sus derechos y denuncien cualquier situación de violencia, mediante atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento integral. Agregó que estos espacios cuentan con personal capacitado y las herramientas necesarias para brindar atención oportuna y aplicar una política de cero tolerancia al abuso, al acoso y al hostigamiento sexual.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, informó que la rehabilitación de casi cinco kilómetros del camino Soyaló-Francisco Sarabia-Chicoasén beneficiará a diversos municipios de la región al mejorar la movilidad en una vía de alta circulación. Añadió que se prevé concluir el circuito el próximo año y

exhortó a la población a mantener limpias las cunetas para preservar la carretera en buenas condiciones.

Respecto a Ixtapa, dio a conocer que se entregó la pavimentación de casi dos kilómetros del camino El Paraíso-El Nopal, en beneficio de ambas comunidades. Además, anunció que este año se rehabilitarán cuatro kilómetros y medio adicionales de esta vía para garantizar su conservación y facilitar el tránsito de las familias.

La diputada federal por el Distrito II y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Karina Margarita del Río Zenteno, destacó la importancia de fortalecer la participación de las mujeres en la vida pública y reconoció a Eduardo Ramírez como un aliado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de las mujeres chiapanecas, al impulsar soluciones y acciones a favor de la entidad.

A su vez, la diputada local por el Distrito XI, Selene Josefina Sánchez Cruz, agradeció al gobernador las visitas a esta región y los apoyos destinados a las comunidades que más lo necesitan.

Los presidentes municipales de Soyaló, Nadelin Francisco Pérez Pérez, y de Ixtapa, Roberto Jordán Aguilar Pavón, agradecieron al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por las obras y acciones realizadas en ambos municipios. Asimismo, coincidieron en reconocer la mejora en materia de seguridad en la región y su compromiso con la educación, así como con los programas orientados a generar bienestar y mejores condiciones de vida para las familias chiapanecas.

En representación de las mujeres de Soyaló, la Tejedora de la Patria, Voz y Fuerza de las Mujeres, Delma Pérez Pérez, reconoció al gobernador por impulsar acciones a favor de la seguridad y el bienestar de las mujeres. Señaló que el Centro LIBRE representa un espacio de esperanza, acompañamiento y protección para quienes requieran apoyo para vivir con mayor tranquilidad y dignidad.

El comisariado ejidal de El Nopal, en Ixtapa, Alfredo Vázquez Ruiz, destacó la voluntad de esta administración para atender necesidades históricas de las comunidades. Afirmó que la construcción del camino El Paraíso-El Nopal facilitará el tránsito vehicular, el traslado de personas enfermas y mejorará la comunicación entre localidades, después de muchos años de permanecer en condiciones intransitables.

En esta gira de trabajo también estuvieron presentes las diputadas locales Erika Paola Mendoza Saldaña y Rosalinda López Sánchez; la presidenta del DIF municipal de Soyaló, Karina Pérez Maldonado; así como los presidentes municipales de Zinacantán y Bochil, José Martínez Pérez y Sergio Luis Zenteno Meneses, respectivamente, además de las familias beneficiadas.