Ramírez promueve la riqueza de Chiapas en la Guelaguetza 2026

· Anunció que, gracias a la hermandad entre Chiapas y Oaxaca, pronto se podrá disfrutar de esta celebración en el estado

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar agradeció a su homólogo de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, la invitación para participar en la tradicional fiesta de la Guelaguetza 2026. En ese contexto, destacó que representa un honor promover la riqueza cultural, artesanal, gastronómica y turística de Chiapas en una de las celebraciones más emblemáticas de Oaxaca y con reconocimiento internacional.

Durante esta visita, en la que coincidió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora; la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García; y el magistrado Giovanni Figueroa Mejía, el mandatario disfrutó de la muestra gastronómica, las artesanías, la alfarería, las presentaciones culturales y el mapping sobre la arquitectura de Oaxaca.

Como parte de su agenda, el gobernador Eduardo Ramírez asistió a la primera emisión matutina del Lunes del Cerro, una celebración que reunió a más de 11 mil personas en el emblemático Auditorio Guelaguetza, donde presenció la música, la danza, los colores y las tradiciones de los pueblos indígenas y de la comunidad afromexicana de las distintas regiones de Oaxaca.

Ramírez Aguilar destacó que Chiapas también cuenta con El Mequé: La Fiesta de Todos, una celebración que honra la herencia ancestral, las tradiciones y la identidad de los pueblos originarios del estado. En este encuentro, delegaciones de distintos municipios del estado se reúnen para compartir sus danzas, música, gastronomía, artesanías y ceremonias rituales, a través de eventos como el Desfile de las Culturas y el Magno Espectáculo de El Mequé.

En ese marco, el mandatario invitó a visitar Casa Chiapas, ubicada en el corazón de Oaxaca, sobre el andador turístico más concurrido, hasta el próximo 26 de julio. Asimismo, anunció que, gracias a la hermandad entre ambas entidades, las chiapanecas y los chiapanecos pronto podrán disfrutar de la Guelaguetza en Chiapas.

“La Guelaguetza es digna de reconocimiento y admiración. Todo México deberíamos hacernos presentes con nuestra ofrenda. Este año le tocó a Chiapas y lo hacemos con todo el corazón”, expresó.