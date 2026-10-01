Ramírez lleva caminos y escuelas a Los Bosques

– Impulsó caminos y escuelas en Pueblo Nuevo Solistahuacán y Bochil, con inversiones para mejorar conectividad –

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por los municipios de Pueblo Nuevo Solistahuacán y Bochil, donde subrayó que, tras restablecer la paz, la prioridad es impulsar acciones que contribuyan al bienestar y la transformación de la región De los Bosques. “Queremos que en Chiapas haya tranquilidad y prosperidad económica. Recuperamos el Estado de derecho con la aplicación de la ley, porque deseamos que el pueblo viva en armonía. Transitamos por el camino de la paz social y la seguiremos construyendo todos los días”, expresó.

En Pueblo Nuevo Solistahuacán, el mandatario dio inicio a la pavimentación mixta del camino E.C. Pueblo Nuevo-(Estoraque-Sacramento-El Tránsito 2-Shashalpa-Julián Grajales-Carrizal-San José Mujular), con una inversión superior a 12.3 millones de pesos. Esta infraestructura, además de conectar comunidades, facilitará el traslado hacia zonas escolares y de atención médica, y contribuirá a las actividades comerciales. También entregó espacios escolares en el Cobach, Plantel 47, con una inversión de 1.9 millones de pesos.

Más tarde, en Bochil, encabezó la inauguración de la rehabilitación del camino Villahermosa-Tuxtla Gutiérrez, subtramo Caté-Bochil, proyecto vial en el que se destinaron más de 4.4 millones de pesos. La obra fortalecerá la conectividad y movilidad entre localidades de la región, incluso con municipios del estado de Tabasco. Asimismo, entregó aulas y obras en la Primaria Plan de Ayala, con una inversión de 2 millones de pesos, y precisó que en el municipio se destinan más de 14 millones de pesos a infraestructura educativa.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, dio a conocer que en Pueblo Nuevo Solistahuacán la inversión supera los 8 millones de pesos, destinados a obras concluidas en el Plantel 47 del Cobach y la primaria Jaime Sabines Gutiérrez, así como a trabajos en proceso en las primarias Adolfo López Mateos y Santos Degollado. En Bochil, precisó, se han invertido más de 14 millones de pesos en diversas acciones de infraestructura educativa.

La directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, valoró la inversión del Gobierno del Estado para mejorar la infraestructura de sus planteles, como muestra del compromiso con la formación de las juventudes chiapanecas.

La diputada federal por el Distrito II Bochil, Karina Margarita del Río Zenteno, refrendó su compromiso de impulsar, desde la Cámara de Diputados, las gestiones necesarias para fortalecer el presupuesto destinado a Chiapas y sus municipios.

Los alcaldes de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Erlen Sánchez Hernández, y de Bochil, Sergio Luis Zenteno Meneses, reconocieron las acciones emprendidas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en materia de educación, seguridad e infraestructura, las cuales contribuyen al bienestar de las familias de ambos municipios.

La directora general de la Comisión Estatal de Caminos, Alejandra Gómez Mendoza, explicó que la pavimentación de un kilómetro del camino E.C. Pueblo Nuevo-(Estoraque-Sacramento-El Tránsito 2-Shashalpa-Julián Grajales-Carrizal-San José Mujular) beneficia a cinco municipios: Pueblo Nuevo Solistahuacán, Pantepec, Bochil, Rayón y Jitotol. Sobre la rehabilitación de un kilómetro del camino Villahermosa-Tuxtla Gutiérrez, destacó que esta obra responde a una demanda histórica de las familias de la zona, quienes transitan diariamente por esta vía. Añadió que ambas acciones son muestra de la unidad que se impulsa en Chiapas para llevar justicia social, bienestar y prosperidad a la población.

Acompañaron al gobernador el diputado federal Joaquín Zebadúa Alva; los presidentes municipales de Jitotol, Gregorio Pérez Molina; de Rayón, Domingo González Trejo; y de Pantepec, Osmar Velasco García; así como personal directivo y docente, estudiantes, madres y padres de familia de las escuelas beneficiadas.