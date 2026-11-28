• Como parte de esta celebración se realizó el Desfile de las Culturas, con la participación de 34 municipios

La alegría, la música y el color de las tradiciones chiapanecas llenaron la Avenida Central de Tuxtla Gutiérrez durante el Desfile de las Culturas de la Fiesta Chiapas “El Mequé” 2026, que reunió a cientos de familias para disfrutar de una muestra de las raíces, la identidad y la riqueza cultural de los pueblos del estado. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado por la señora Sofía Espinoza Abarca, disfrutó de esta celebración, en la que las y los asistentes, congregados desde horas antes, recibieron con aplausos y entusiasmo el paso de los contingentes.

Con la participación de 34 municipios y más de 3 mil 500 personas, el recorrido reunió a niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres y personas adultas mayores, quienes compartieron con orgullo las tradiciones de sus comunidades. Bailes, leyendas, carnavales, vestimentas típicas y carros alegóricos mostraron la diversidad que distingue a las distintas regiones de Chiapas.

Al ritmo de la marimba, las bandas y la música de tambor y pito, las y los participantes llenaron de vida la principal avenida de la capital chiapaneca. Algunas presentaciones también incorporaron elementos de la naturaleza, la gastronomía, la artesanía y las manifestaciones religiosas, mientras que las danzas y los atuendos tradicionales evocaron costumbres transmitidas de generación en generación.

Posteriormente, el gobernador Eduardo Ramírez inauguró la Fiesta Chiapas “El Mequé”, que se llevará a cabo del 27 de noviembre al 13 de diciembre y ofrecerá una amplia variedad de actividades culturales, espectáculos musicales y exposiciones. Durante el acto, también puso en marcha la Exposición Militar “La Gran Fuerza de México”.

El comandante de la Séptima Región Militar, Antonio Ramírez Escobedo, indicó que la Exposición Militar “La Gran Fuerza de México” fortalece los vínculos de confianza y colaboración entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, dando a conocer sus capacidades, equipamiento y vocación de servicio.

Por su parte, el secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, resaltó que la Fiesta Chiapas “El Mequé” representa una oportunidad para mostrar a México y al mundo la riqueza cultural, histórica, folclórica y tradicional de la entidad. Además, agradeció la participación de quienes hacen posible esta celebración y reconoció el impulso del gobernador Eduardo Ramírez para consolidarla como una tradición que llegó para quedarse.

A su vez, el presidente del Patronato de la Fiesta Chiapas, Gerardo Toledo Coutiño, valoró la iniciativa del gobernador Eduardo Ramírez de impulsar esta celebración, que simboliza la

unidad, la identidad y el arraigo del pueblo chiapaneco, además de permitir proyectar su diversidad cultural. “Sin duda alguna, será un evento que perdurará para la posteridad”, afirmó.

Estuvieron presentes autoridades militares, diputadas y diputados, integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, así como presidentas y presidentes municipales, entre otros.