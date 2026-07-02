Ramírez fortalece la transformación de Aldama con inversión histórica

· Puso en marcha acciones en materia de asistencia social e igualdad de género, infraestructura carretera, educativa y de agua potable, además de entregar apoyos a estudiantes y a los sectores productivos

Como parte de la estrategia integral de atención a los 12 municipios prioritarios Del olvido a la prosperidad, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por Aldama, donde puso en marcha programas de asistencia social e igualdad de género, impulsó obras de infraestructura carretera, educativa y de agua potable, además de entregar apoyos a los sectores productivos.

En su mensaje, el mandatario sostuvo que el gobierno humanista de la Nueva ERA está inspirado en la resistencia de los pueblos que durante décadas permanecieron en el abandono, por lo que ha construido una agenda orientada a visibilizarlos y generar las condiciones para que transiten del olvido a la prosperidad. Reafirmó que el compromiso de su administración es transformar Aldama y garantizar que sus habitantes vivan en un entorno de bienestar, paz, igualdad y pleno respeto a sus derechos.

“Nuestro compromiso es darle un nuevo rostro a Aldama. Quiero regresar en 2030 y pararnos frente al pueblo, como hoy, para hablarle al mundo de cómo encontramos a Chiapas y cómo lo reconstruimos, cómo lo reconstruyó el propio pueblo. Un día contarán la historia de que el pueblo salvó al pueblo, porque nuestra filosofía es que quienes gobernamos caminamos con la gente y no solo actuamos como autoridad”, expresó.

Ramírez Aguilar aseguró que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades constitucionales y tradicionales para fortalecer el tejido social. Asimismo, convocó a privilegiar el diálogo, evitar los conflictos y consolidar una convivencia pacífica como base para construir comunidad y alcanzar el buen vivir.

Durante la gira dio inicio a la construcción del sistema de agua potable en la localidad Xulumo, con una inversión cercana a 6.8 millones de pesos; del Multideportivo, obra que representará una inversión de 11 millones de pesos y beneficiará a más de 2 mil 200 habitantes; del edificio y espacios del Sistema DIF, con una inversión de 15 millones de pesos; así como del sistema sanitario de la localidad Chayomté, donde se destinarán 3.2 millones de pesos.

Asimismo, inauguró el Centro LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim); el sistema de agua potable por gravedad en la localidad Slumka, con una inversión de 2.7 millones de pesos; la construcción del camino Tzelejpotobtic-Bachén, obra vial en la que se invirtieron 36.5 millones de pesos; y la pavimentación mixta del camino E.C. (Aldama-Larráinzar)-San Pedro Cotzilnam-Xuxchén, que representó una inversión de 34.4 millones de pesos.

En un encuentro con las y los habitantes, anunció una inversión de 17.9 millones de pesos para la construcción, rehabilitación, mejoramiento y equipamiento de planteles educativos, además de la dispersión de 800 mil pesos destinados al mantenimiento de escuelas. También entregó apoyos escolares y beneficios de los programas de asistencia social.

A través del programa Café con Humanismo, distribuyó plantas, semillas y herramientas para fortalecer la producción cafetalera. De igual forma, entregó bombas aspersoras, insumos y paquetes con dosis de ivermectina para prevenir y combatir el gusano barrenador del ganado.

Más tarde, Ramírez Aguilar visitó Santiago El Pinar, donde inauguró la rehabilitación del camino Santiago El Pinar-Choyo-Chiquinchen Los Tulipanes, obra en la que se invirtieron 14 millones de pesos y que favorecerá a más de 4 mil habitantes de distintas localidades. En ese marco, anunció que este municipio también será incorporado el próximo año a la estrategia Del olvido a la prosperidad.

La señora Sofía Espinoza Abarca manifestó su satisfacción porque, a través del DIF, se impulsen acciones que permitan a mujeres, personas adultas mayores, adolescentes, niñas y niños acceder a programas de asistencia social que contribuyan a mejorar su calidad de vida. Asimismo, informó que el DIF Chiapas distribuirá 35 mil mochilas y útiles escolares en los 12 municipios prioritarios e invitó a la población de Aldama a fortalecer la empatía, el respeto y la solidaridad entre todas y todos.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, anunció que en agosto iniciará la construcción del Centro de Desarrollo Comunitario, con una inversión de 12.5 millones de pesos. Ratificó el compromiso de supervisar que todas las obras concluyan en tiempo y forma, y destacó que, en apenas año y medio de la Nueva ERA, la inversión destinada a Aldama supera los 200 millones de pesos, cifra superior a la ejercida durante todo el sexenio anterior. Además, resaltó la capacitación brindada a mujeres en el oficio no tradicional de pintura como parte del programa Era de las mujeres, a quienes se entregó un reconocimiento.

Por su parte, la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, explicó que en los municipios regidos por usos y costumbres se impulsa una agenda con perspectiva de género para promover la igualdad y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Indicó que el Centro LIBRE brindará protección y acompañamiento a quienes lo requieran, al tiempo que contribuirá a que quienes ejerzan violencia enfrenten las

consecuencias legales correspondientes. Añadió que el objetivo es que las mujeres vivan libres y plenas, y que las niñas puedan estudiar y que no sean obligadas a casarse a temprana edad.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, informó que el programa Chiapas Puede continúa consolidándose como una estrategia para combatir el rezago educativo y anunció el inicio de un nuevo ciclo de alfabetización en Aldama, donde se registran avances importantes. Precisó que quienes participen recibirán la beca Rosario Castellanos, por 4 mil pesos, como incentivo para ejercer su derecho a la educación. Añadió que también se entregaron mochilas para estudiantes de secundaria, apoyos para mantenimiento escolar y libros destinados a las bibliotecas de las escuelas.

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, celebró que los acuerdos surgidos de la primera Asamblea del Pueblo ya se traduzcan en resultados concretos para Aldama. Como ejemplo, mencionó la construcción del sistema de agua potable en Slumka, que contempla 71 tomas domiciliarias, un muro de contención, caja colectora, línea de conducción y un tanque de mampostería con capacidad de 30 metros cúbicos, obra que permitirá que las familias dejen de recorrer largas distancias para abastecerse de agua.

La directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas, Karina Montesinos Cárdenas, explicó que el sistema de agua potable de Xulumo incluye la perforación, ampliación y equipamiento de un pozo profundo; un cárcamo de bombeo; líneas de conducción y distribución; un tanque de almacenamiento de 30 mil litros y 125 tomas domiciliarias, con lo que se dotará de agua potable a más de 125 viviendas que durante décadas esperaron este servicio. Respecto al sistema sanitario de Chayomté, detalló que contempla tuberías, pozos de visita, brocales y registros, y adelantó que, una vez concluida esta primera etapa, se proyecta construir una planta de tratamiento de aguas residuales.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, informó que la administración estatal ha destinado más de 71 millones de pesos a infraestructura carretera en Aldama, como muestra del compromiso de reducir el rezago y fortalecer el desarrollo regional. Agregó que también se proyecta construir 1.7 kilómetros adicionales para conectar este municipio con Chamula.

Asimismo, dio a conocer que en Santiago El Pinar se reconstruyeron casi ocho kilómetros de carretera, fortaleciendo la conectividad, la seguridad y el acceso a servicios, además de favorecer las actividades productivas.

La directora general del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González, destacó que la suma de esfuerzos institucionales permite acercar bienestar y justicia social a los municipios prioritarios. Señaló que la entrega de mochilas y útiles escolares refleja la visión humanista de un gobierno que reconoce en la educación la mejor herramienta para transformar vidas.

El subsecretario del Campo, Darinel Alvarado Villatoro, informó que beneficia a productoras y productores con mil bombas aspersoras y mil 420 dosis de ivermectina, además de jeringas y agujas para combatir el gusano barrenador del ganado. Agregó que en 95 municipios se trabaja de manera coordinada con el programa federal El Maíz es la Raíz, mediante el cual se brinda asistencia técnica y herramientas con el apoyo de 301 técnicos.

El director general del Instituto del Café, Jorge Baldemar Utrilla Robles, informó que, con una inversión superior a 1 millón 68 mil 512 pesos, se fortalecerá la cafeticultura en Aldama mediante la entrega de plantas mejoradas, capacitación, establecimiento de semilleros y viveros, así como herramientas para las y los productores, con el propósito de recuperar esta actividad y mejorar la economía de las familias.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en Aldama se concluyeron y continúan en proceso diversas obras de construcción y rehabilitación de aulas, cocinas, sanitarios, direcciones y espacios exteriores en distintas comunidades. Precisó que estas acciones representan una inversión superior a 17 millones de pesos para fortalecer las condiciones de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

La presidenta municipal de Aldama, Catarina Pérez Ruiz, y el presidente por usos y costumbres del municipio, Lucio Manuel López Pérez, agradecieron el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez y el trabajo coordinado que ha permitido llevar desarrollo y bienestar a las comunidades mediante obras largamente esperadas por la población, que hoy comienzan a hacerse realidad.

Por su parte, el presidente municipal de Santiago El Pinar, Silviano Mateo Gómez Gómez, destacó que la rehabilitación del camino fortalecerá la movilidad y mejorará la comunicación con otros municipios de la región.

Acompañaron al gobernador la secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzin; la diputada federal por el Distrito II, Karina Margarita del Río Zenteno; la presidenta del Voluntariado de la Fiscalía General del Estado, Guadalupe Gómez Casanova; el agente municipal de la comunidad de Xulumo, Ignacio López Hernández; familias beneficiarias, entre otras personas invitadas.