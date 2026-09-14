Ramírez conmemora Federación de Chiapas a México

– El gobernador participó en el acto por el 202 aniversario, acompañado por representantes de los tres poderes –

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en la ceremonia conmemorativa del 202 aniversario de la Federación de Chiapas a México, realizada en el Parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, en la que se refrendaron el orgullo y la identidad como mexicanos y chiapanecos, y se honró la determinación de Chiapas de unirse libremente a México, con unidad y compromiso por el bienestar y la prosperidad.

Durante este evento cívico, al que asistieron representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional; integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, autoridades federales, legisladoras y legisladores, y presidentas y presidentes municipales, se llevó a cabo la entrega del Bando Solemne al municipio de Tapachula y la entonación del Himno Nacional y el Himno a Chiapas.

Luego de dar lectura al Bando Solemne por el 202 aniversario de la Federación de Chiapas a México, la diputada presidenta del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain, destacó que la decisión de integrarse a la República Mexicana representó un ejercicio de autodeterminación y vocación federalista que consolidó la identidad chiapaneca y mexicana. Asimismo, convocó al pueblo de Chiapas a conmemorar esta fecha con orgullo, conciencia histórica y dignidad, refrendando el amor y la lealtad a la patria.

En su mensaje, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, resaltó que en esta fecha se recuerda con orgullo la elección de Chiapas de federarse a México, y señaló que, como en aquella ocasión, hoy se hizo escuchar la voluntad del pueblo, ahora a favor de que las mujeres tengan el lugar que les corresponde en las decisiones públicas, mediante la aprobación de la Reforma Constitucional que fortalece los principios de paridad, igualdad sustantiva y participación política de las mujeres.

“Reconozco a las y los diputados que hicieron posible este avance y, de manera especial, al gobernador Eduardo Ramírez por su compromiso con la igualdad y la participación plena de las mujeres. Eso también es una aportación de nuestra entidad a la construcción democrática de México. Hoy nos corresponde cuidar la paz, defender la justicia y seguir engrandeciendo a Chiapas y su vocación democrática”, expresó.

Acompañaron al gobernador el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, Marcos Alonso Gastélum Antuna; el comandante interino de la Séptima Región Militar, Antonio Ramírez Escobedo; el comandante de la Cuarta Región Aérea Militar, Edgar Salvador Rodríguez Franco; el representante de la 22 Zona Naval, Luis Ignacio Ramírez Fernández; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el jefe de la Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; el secretario del Humanismo, Paco Chacón; la delegada de la Fiscalía General de la República en Chiapas, María Eugenia García Macías; y los presidentes municipales de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro, y de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, entre otras personas invitadas.