De chile, de mole y de manteca

Por Diego Dale y Dale

Mi tío Casiano tenía dos virtudes: era muy trabajador y jamás permitía que el trabajo le estorbara para descansar.

Durante años atendió una ferretería donde vendía clavos, martillos, tornillos y consejos matrimoniales, estos últimos sin garantía. Mi tía Pánfila decía que Casiano sabía arreglar cualquier cosa menos su propia conducta.

Una tarde entró a la tienda una mujer joven, guapa y generosa en escote. Preguntó:

– “¿Tiene usted una llave inglesa?”.

Mi tío respondió:

– “Para usted tengo hasta ciudadanía británica”.

La mujer soltó la risa.

En ese preciso instante apareció tía Pánfila, quien había escuchado todo desde la trastienda.

– “Casiano —le dijo—, ven tantito”.

Mi tío palideció. Conocía ese “tantito”. En cuarenta años de matrimonio jamás había durado menos de media hora.

Entró a la trastienda y volvió cinco minutos después sobándose una oreja.

La clienta, apenada, preguntó:

– “¿Su esposa es celosa?”.

– “Muchísimo”.

– “¿Y siempre le pega?”.

– “No. Hoy me fue bien”.

– “¿Bien?”.

– “Sí. La otra vez una señora vino buscando un tubo de tres cuartos y yo le dije que tenía uno de pulgada”.

La muchacha se quedó callada.

Mi tío también.

¿QUIÉN MANDA AQUÍ?

Hay días en que la política mexicana parece escrita por un guionista al que le pagan por cada giro absurdo de la trama. Uno prende las noticias, escucha una versión por la mañana, otra por la tarde y termina el día preguntándose no qué pasó, sino quién demonios está tomando las decisiones en este país.

El sainete alrededor de Rubén Rocha Moya sirve para entenderlo. El sinaloense se va, vuelve, se vuelve a ir y, entre una cosa y otra, desde Palacio Nacional llegan señales que parecen emitidas por gobiernos distintos. Primero respaldo. Luego distancia. Después cuestionamientos. Si esto fuera baile, ya nos habrían mareado con tanta vuelta.

Pero el asunto tiene más fondo que una mala coordinación política. La pregunta incómoda es otra. ¿Hasta dónde llega realmente el poder de Claudia Sheinbaum?

Porque hemos visto una presidenta capaz de mover mayorías legislativas, impulsar reformas de enorme calado y reducir contrapesos sin que le tiemble demasiado la mano. Ahí aparece una Claudia poderosa, con el control suficiente para cambiar las reglas del juego. Pero cuando enfrente aparecen personajes y grupos nacidos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aquella fortaleza parece convertirse en casita de campaña.

Y entonces empiezan las dudas.

Si Palacio Nacional desconocía los movimientos de Rocha, resulta preocupante que un asunto de ese tamaño caminara por su cuenta mientras la Presidencia miraba desde lejos. Si los conocía y después decidió mostrar sorpresa o marcar distancia, tampoco salimos ganando. En un escenario hay descontrol. En el otro, simulación.

Ese es el verdadero problema. No saber dónde termina el gobierno de Sheinbaum y dónde comienza el poder de quienes todavía voltean hacia Palenque antes de mover un dedo.

Mientras arriba se reparten culpas, lealtades y silencios, abajo está Sinaloa. Un estado que lleva demasiado tiempo pagando con miedo y sangre las consecuencias de una crisis de seguridad que no admite juegos palaciegos. Al ciudadano que teme salir de casa le importa un bledo qué tribu de Morena ganó la discusión. Quiere saber quién gobierna y quién responde.

Una Presidencia no puede funcionar a base de “yo no sabía”, aclaraciones mañaneras y correcciones sobre la marcha. El poder no consiste únicamente en tener votos suficientes para reformar leyes. También significa mandar sobre los tuyos, asumir costos y poner orden cuando los intereses internos empiezan a patear la mesa.

Por eso quizá la pregunta ya no sea cuál es la verdadera Claudia Sheinbaum, la pregunta es mucho más sencilla: ¿A qué horas es presidenta?