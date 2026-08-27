¿Quién chingados gobierna?

DE CHILE, MOLE Y MANTECA

Diego Dale y Dale

México tiene presidenta. Eso dice la Constitución, las fotografías oficiales y hasta el membrete de Palacio Nacional, pero lo que ya no está tan claro es quién tiene las manos en el volante.

Digo lo anterior porque resulta que últimamente Claudia Sheinbaum Pardo parece enterarse de algunas cosas al mismo tiempo que nosotros.

Cuando le preguntan por los audios relacionados con Marina del Pilar, no sabe; cuando sale una carta de Andy López Beltrán, tampoco sabe. Si Rubén Rocha Moya reaparece para retomar el gobierno de Sinaloa, resulta que en Palacio Nacional nadie estaba enterado.

Caray, para ser la mujer mejor informada del país, demasiadas noticias le llegan por sorpresa.

Y entonces se me viene a la cabeza ¿Quién está gobernando México?

Porque una cosa es respetar las decisiones de los estados y otra muy distinta que acontecimientos políticos de ese tamaño parezcan ocurrir sin que la presidenta tenga vela en el entierro.

El caso de Rocha Moya resulta todavía más sabroso por el espectáculo morenista. Apenas se conoció su regreso, aparecieron los profesionales del aplauso a celebrar al gobernador como si volviera Pancho Villa de Columbus. Bastaron unas horas y una reacción poco entusiasta de Sheinbaum Pardo para que algunos descubrieran repentinamente que siempre habían sido prudentes.

¡Qué bonita es la congruencia cuando depende del boletín de las ocho!

Pero detrás del sainete queda algo mucho más interesante. ¿Quién impulsó el regreso de Rocha? ¿Fue una decisión estrictamente suya? ¿Hubo alguna bendición desde fuera de Palacio Nacional? ¿Sigue Andrés Manuel López Obrador teniendo influencia suficiente para mover piezas importantes dentro de Morena?

Y tengo otra pregunta todavía sabrosa y quisquillosa. ¿Qué tan cómoda está la vieja guardia obradorista con personajes como Omar García Harfuch?

Porque quizá no estamos viendo simples episodios aislados, tal vez estamos presenciando los primeros jaloneos serios por el control de Morena y, por ende, del gobierno.

No hay que ser un sabio de la polaca para notar que Sheinbaum Pardo tiene la banda presidencial, López Obrador conserva liderazgo entre buena parte del movimiento, los gobernadores tienen sus propios intereses y los morenistas profesionales esperan instrucciones para saber a quién aplaudir.

Así que mientras ellos deciden quién manda, nosotros seguimos pagando la función en este circo que ni siquiera incluye las palomitas.

SERVICIO COMPLETO

Mi prima Petronila se casó con un mecánico llamado Hilario, hombre bueno para arreglar motores y malo para entender indirectas, que es una falla bastante común y no viene en el manual.

Una noche ella apareció en la recámara con una bata nueva, perfume y una intención tan evidente que hasta el perro se salió del cuarto.

Hilario levantó la vista y preguntó: “¿Vas a salir?”.

Petronila respiró hondo. “No, Hilario. Me arreglé para ti”.

“Ah”, respondió él, y volvió a mirar el celular.

Mi prima se sentó a su lado. “¿No notas nada diferente?”.

Hilario la observó con atención profesional. “Te pintaste las uñas”.

“Algo más”.

“¿Te cortaste el pelo?”.

“Algo más abajo”.

Hilario miró hacia sus pies.

“¿Zapatos nuevos?”.

Petronila estuvo a punto de rendirse, pero decidió hacer un último intento. Se acercó y le dijo al oído: “Hilario, necesito que esta noche me hagas el servicio completo”.

El hombre dejó inmediatamente el teléfono.

“¿Completo?”.

“Completo”.

Hilario sonrió, se levantó y salió de la recámara.

Regresó media hora después con una caja de herramientas.

“¿Qué haces?”, preguntó mi prima.

“Pues dijiste servicio completo”.

“¡Me refería a mí!”.

Hilario guardó lentamente la llave inglesa.

“Ah, bueno. Entonces hubieras dicho afinación mayor”.