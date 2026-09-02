Quema de auto y ponchallantas inquietan en Cintalapa

– Autoridades confirmaron un Jetta en llamas; pobladores también reportaron ponchallantas y otro vehículo quemado –

Un vehículo compacto se incendió la tarde de este miércoles a la altura del puente Salomón González Blanco, conocido como “El Puentón”, en Cintalapa, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

La unidad, un Jetta, quedó envuelta en llamas sobre este paso que comunica con la zona noreste del municipio. Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar y lograron sofocar el fuego. Durante la atención también fueron auxiliadas varias personas que presentaron crisis nerviosa.

Al sitio llegaron además elementos del Mando Único, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Policía Estatal Preventiva, Guardia Vial y Policía Ministerial e Investigadora.

De acuerdo con información difundida por el medio Chino Ruiz, autoridades locales señalaron que únicamente se confirmó el incendio de un vehículo y descartaron que hubiera una segunda unidad quemándose a la altura de San Sebastián.

Sin embargo, otros medios locales reportaron versiones de pobladores sobre al menos dos camionetas incendiadas y la presencia de objetos ponchallantas en la carretera. Hasta el momento, esa información no ha sido confirmada oficialmente.

Las causas que originaron el incendio del Jetta permanecen sin establecer y no se reportaron personas lesionadas por el fuego. (Fotos: Chino Ruiz)