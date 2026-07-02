﻿Quedan libres los “skywalkers del amor” que treparon el Empire State 

• Beerkus y Nikolau son famosos por escalar edificios sin cuerdas ni arneses, en 2024 protagonizaron “Skywalkers: Una historia de amor”

EFE

Estados Unidos.- La pareja que subió sin permiso a la antena de la cima del Empire State Building (Quinta Avenida y calle 34 Oeste, Nueva York) y se prometió matrimonio desde las alturas, enfrenta este jueves varios cargos penales, entre ellos imprudencia temeraria, invasión de propiedad privada y conducta desordenada.

Según fuentes policiales, la pareja enfrenta hasta ocho cargos en total: imprudencia temeraria, invasión de propiedad privada, conducta desordenada, robo con allanamiento de morada, daños criminales, posesión de herramientas de robo, alteración del orden público y violación de una ley local.

Ayer miércoles, ambos fueron detenidos después de subir hasta la antena más alta del rascacielos sin autorización. Allí, tanto el hombre como la mujer, ambos encapuchados, con el rostro tapado y vestidos de negro, ondearon una pancarta con el lema en inglés “cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz” y se prometieron matrimonio.

Las dos personas son Ivan “Vanya” Beerkus y Angela Nikolau, una pareja rusa de escaladores de rascacielos profesionales, ambos afincados en East Orange (Nueva Jersey), en el área metropolitana de Nueva York.

La pareja no es del todo desconocida, pues en 2024 protagonizó un documental llamado “Skywalkers: Una historia de amor”.

Beerkus y Nikolau son famosos por escalar los edificios sin cuerdas ni arneses. En aquel documental relataban, entre otras hazañas, cómo ascendieron la torre Merdeka 118 de Kuala Lumpur, la segunda estructura más alta del mundo.

En una entrevista de esa época, otorgada al semanario estadounidense fundado en 1905 Variety, comentaron que se acababan de mudar a Nueva York y que aún les quedaban “edificios por conquistar”.

Desde las redes sociales del Empire State Building se tomaron la noticia con humor, señalando que cuentan con opciones de eventos de pedida de mano en las plantas del mirador.

En una actualización del caso, este jueves trascendió que ambos quedaron en libertad, aunque deberán comparecer nuevamente ante la corte el próximo 24 de agosto, de acuerdo con medios locales. Cámaras de NBC New York los captaron mientras se dirigían al metro tras ser liberados; antes de retirarse, la pareja se dio un beso.

Con información de EFE

Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA