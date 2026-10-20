﻿Quedan definidas las conferencias del Open Mixto en Liga Uniflag

• Dream Team cerró la temporada regular con una contundente victoria de 58-12 sobre Power Puff

La Liga UNIFLAG concluyó este sábado 17 de octubre la temporada regular del Open Mixto de su Temporada 6, con una jornada de resultados contundentes y emociones que terminaron por definir la clasificación general rumbo a los playoffs de las Conferencias A y B. Dream Team confirmó su dominio al cerrar como líder invicto, mientras Diablitos, Bananamigos y Mustangs también destacaron en una fecha que marcó el cierre de la primera etapa de la competencia.

El conjunto de ensueño cerró la temporada regular con una contundente victoria de 58-12 sobre Power Puff, resultado con el que llegó a nueve triunfos en nueve encuentros y finalizó como líder absoluto del Open Mixto, con 9 puntos y una diferencia de anotaciones de +223.

Bananamigos también tuvo una jornada productiva al imponerse 38-12 a Thunders. El conjunto bananero mostró su poder ofensivo para sumar una victoria importante y asegurar el tercer puesto de la clasificación general, con cinco triunfos, un empate y tres derrotas.

Por su parte, Diablitos superó 31-12 a Balam y concluyó en el segundo lugar, con siete victorias y dos derrotas. Los demonios rojos se consolidaron como uno de los principales contendientes rumbo a la fase eliminatoria.

Mustangs, en tanto, consiguió una victoria de 30-18 sobre Iron Dogs, resultado que le permitió cerrar en la cuarta posición. Los canes de hierro finalizaron quintos, pese a la derrota, por lo que ambos conjuntos protagonizarán uno de los duelos de playoffs más atractivos de la Conferencia A.

En otro encuentro de la categoría, Toros se impuso 13-12 a UNICACH en un duelo muy cerrado, definido por apenas un punto. Los astados terminaron en la sexta posición, mientras que los felinos universitarios ocuparon el séptimo puesto.

Con los cinco primeros equipos ubicados en la Conferencia A y los puestos del sexto al décimo integrando la Conferencia B, quedaron definidos los cruces de la ronda de playoffs previa a las semifinales.

En la Conferencia A, Mustangs, cuarto lugar, se enfrentará a Iron Dogs, quinto clasificado. El ganador avanzará a las semifinales para medirse con los equipos que ya esperan en la siguiente ronda.

Mientras tanto, en la Conferencia B, Balam, ubicado en la novena posición, se medirá con Thunders, décimo lugar, en busca del último boleto a las semifinales de su conferencia.

De esta manera, la Liga UNIFLAG entra en la etapa decisiva del Open Mixto, con Dream Team como principal referencia tras una temporada perfecta y varios equipos que buscarán aprovechar la oportunidad de avanzar en la lucha por el campeonato.

En el TNT Mixto, Dream Team consiguió otra victoria al imponerse 27-0 a Cañoneros, mientras que MG Team derrotó 8-2 a San Miguel Flag, en un encuentro de pocas anotaciones.

Por su parte, en el TNT Femenil, Lechuzas UPGCH venció 24-6 a UNICACH, mientras San Miguel Flag tuvo una destacada actuación al superar 25-0 a Ocelotes Blancos de la UNACH.

La Temporada 6 continúa su marcha en las categorías TNT, mientras el Open Mixto se prepara para una fase eliminatoria en la que cada encuentro será determinante para definir a los equipos que seguirán en la pelea por el título de sus respectivas conferencias.