¿Qué pasa con el PT y el Partido Verde?

FILIPICAS

Paco Ramírez

En México, Morena es el partido más grande, pero para ganar elecciones y aprobar leyes necesita a dos aliados: el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM). Aunque trabajan juntos en el Congreso, cuando llega la hora de repartirse los candidatos para las elecciones, empiezan las discusiones.

1.- ¿Cómo están las cosas hoy?

El PT exige más espacios: El PT siente que Morena se queda con las mejores candidaturas (como los gobernadores). Por eso, ha amenazado con poner a sus propios candidatos en varios estados si no le dan lugares importantes.

El Verde asegura su lugar: El Partido Verde ha sido más práctico. Supo negociar a tiempo y ya amarró candidaturas clave en varios estados para asegurar su presencia.

2.- Los 3 grandes problemas del PT a futuro

Depende de Morena para no desaparecer: Como los dos partidos le hablan al mismo tipo de gente, la mayoría vota por Morena. Si el PT va solo a las elecciones, corre el riesgo de no juntar ni el 3% de los votos que pide la ley para seguir existiendo.

Posibles cambios a las reglas del juego: Si el gobierno decide recortar el dinero a los partidos o quitar diputados de lista (plurinominales), el PT sería uno de los más perjudicados.

Falta de nuevos líderes: El PT ha tenido a los mismos dirigentes durante muchos años. Necesita darle espacio a políticos jóvenes si quiere mantenerse firme en los próximos años.

En resumen

El PT y el Partido Verde necesitan a Morena para seguir teniendo poder, pero Morena también los necesita para juntar los votos suficientes en el Congreso. El reto del PT será pelear por sus candidaturas sin terminar peleado con su socio principal.