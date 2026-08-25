Puerto Escondido gana conectividad y enfrenta el reto de ordenar su crecimiento

La reducción de los tiempos de traslado, nuevas conexiones aéreas y un mayor flujo turístico están cambiando la dinámica de uno de los principales destinos de la Costa de Oaxaca. El crecimiento también plantea nuevos retos para el desarrollo urbano e inmobiliario.

Oaxaca.- Puerto Escondido atraviesa una etapa de transformación. Durante décadas, llegar a este destino desde la capital oaxaqueña implicaba recorrer durante varias horas una carretera sinuosa entre la Sierra Sur y la Costa. Hoy, la combinación de nueva infraestructura carretera, mayor conectividad aérea y crecimiento turístico está modificando la relación del puerto con el resto del estado y del país.

Uno de los cambios más importantes ocurrió con la apertura de la autopista Barranca Larga–Ventanilla en febrero de 2024. La vía tiene poco más de 104 kilómetros y permitió reducir aproximadamente de seis horas y media a dos horas y media el recorrido entre la ciudad de Oaxaca y la región de la Costa, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

La reducción no es menor. Para habitantes, comerciantes y prestadores de servicios representa una conexión terrestre mucho más rápida con la capital; para los visitantes significa que Puerto Escondido dejó de ser un destino al que necesariamente había que llegar en avión o mediante un recorrido terrestre de prácticamente todo un día.

A esto se suma una conectividad aérea que continúa ampliándose. Durante 2026 se incorporaron nuevas rutas nacionales en México, entre ellas la conexión Puerto Escondido–Tijuana, mientras que el aeropuerto del destino mantiene enlaces con diferentes ciudades del país y vuelos internacionales.

Más visitantes y una economía cada vez más vinculada al turismo

Las cifras recientes muestran la dimensión que ha alcanzado la actividad turística.

Durante las Fiestas de Noviembre de 2025, Puerto Escondido recibió 158 mil 128 visitantes y generó una derrama económica superior a los 297 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Turismo de Oaxaca. Frente al mismo periodo de 2024, la llegada de turistas aumentó 19.03% y la derrama económica avanzó 24.26%.

La tendencia también puede observarse fuera de las principales temporadas vacacionales. Durante el puente por el natalicio de Benito Juárez de marzo de 2026, la dependencia estatal reportó para Puerto Escondido 19 mil 751 visitantes, una ocupación hotelera de 63.53% y una derrama cercana a los 39 millones de pesos.

El crecimiento turístico genera efectos que van más allá de hoteles, restaurantes y servicios recreativos. Una mayor facilidad para llegar al destino también modifica las decisiones de quienes contemplan permanecer por temporadas más largas, establecer una segunda residencia o desarrollar algún proyecto relacionado con la actividad económica de la zona.

Del turismo al mercado inmobiliario

La transformación comienza a ser visible en el territorio. El desarrollo de vivienda, alojamientos y nuevos proyectos inmobiliarios se ha extendido hacia diferentes puntos de Puerto Escondido y las localidades que conforman su zona de influencia.

En este escenario existen dos mercados particularmente visibles.

Por un lado se encuentran quienes buscan propiedades construidas para utilizarlas como residencia permanente, segunda vivienda o como parte de un proyecto patrimonial. La oferta actual de casas en venta Puerto Escondidopermite observar alternativas con características y ubicaciones muy diferentes dentro de un mercado que ya no se limita únicamente a las zonas tradicionalmente turísticas.

Por otro están compradores y desarrolladores que prefieren adquirir tierra y construir posteriormente de acuerdo con sus necesidades. En este segmento, los terrenos en Puerto Escondido forman parte de una oferta que se extiende desde zonas urbanizadas y con servicios hasta áreas en proceso de consolidación.

El fenómeno tampoco surge exclusivamente de la promoción inmobiliaria. Distintos análisis sobre la Costa de Oaxaca han documentado cómo la apertura de la nueva autopista coincidió con una proliferación de anuncios de terrenos y proyectos a lo largo de los corredores que conectan con Puerto Escondido.

Crecer también implica ordenar

El mayor interés sobre la zona abre oportunidades económicas, pero también plantea una discusión necesaria sobre la manera en que debe crecer Puerto Escondido.

En un destino costero, comprar una propiedad o desarrollar un terreno requiere revisar elementos que van más allá del precio o la distancia con el mar. La situación jurídica del inmueble, uso de suelo, disponibilidad de servicios, restricciones ambientales y autorizaciones aplicables pueden cambiar significativamente de una zona a otra.

El crecimiento inmobiliario sin planeación ya ha generado alertas. En diciembre de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó sobre la clausura temporal de obras asociadas a un desarrollo inmobiliario en Puerto Escondido debido a trabajos realizados sin autorización en materia de impacto ambiental dentro de un ecosistema de dunas costeras.

El caso evidencia que la expansión inmobiliaria deberá avanzar acompañada de mayor certeza jurídica, planeación urbana y protección ambiental.

Para compradores e inversionistas, esto vuelve indispensable verificar la documentación y condiciones particulares de cada propiedad antes de tomar una decisión. Para las autoridades, el desafío será lograr que una mayor conectividad y actividad económica puedan convertirse en desarrollo de largo plazo sin comprometer los recursos naturales que precisamente explican buena parte del atractivo de la región.

Puerto Escondido ya no enfrenta únicamente el reto de atraer visitantes. La nueva etapa consiste en administrar el crecimiento que está generando esa mayor accesibilidad.La autopista, las conexiones aéreas y el incremento de la actividad turística han reducido las distancias con uno de los destinos más conocidos del Pacífico mexicano. El siguiente desafío será conseguir que esa transformación ocurra de manera orden