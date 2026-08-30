﻿Próxima tormenta en el Atlántico se llamará ‘Dolly’

• Dolly Parton, autora e intérprete de ‘Jolene’ y ‘I Will Always Love You’, murió el 25 de agosto de 2025 a los 80 años de edad

Estados Unidos.- La próxima gran tormenta que surja en el Atlántico llevará el nombre de Dolly, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), una coincidencia fortuita tras la muerte de la popular cantante Dolly Parton, puesto que el listado de nombres ya estaba fijado de antemano.

La autora e intérprete de ‘Jolene’ y ‘I Will Always Love You’ murió el 25 de agosto de 2026 a los 80 años de edad debido al cáncer, lo que despertó los lamentos de artistas, políticos y toda clase de personalidades de EE.UU. y llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a decretar que las banderas ondeen a media asta durante una semana en su honor.

La siguiente gran tormenta, que llevará el nombre de pila de la cantante, será la cuarta de la temporada de huracanes en el Atlántico, aunque de momento las proyecciones de la NOAA no advierten de sistemas inminentes.

El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU., con sede en Miami, solo muestra actualmente un área de bajas presiones al oeste de Cabo Verde que se dirige hacia América, y le otorga un 60 por ciento de probabilidad de convertirse en una tormenta en los próximos siete días.

La NOAA publicó la lista oficial de nombres de las tormentas en 2026 el pasado mayo, después de una conferencia de prensa en la que estimó una temporada de ciclones inferior a la media en el Atlántico a causa del fenómeno meteorológico ‘El Niño’.

Gestión de Emergencias de Carolina del Norte recordó este miércoles en redes sociales una célebre frase de Dolly Parton: “No podemos dirigir el viento, pero podemos ajustar las velas”, en referencia a la futura tormenta que tendrá su nombre.

“Aunque ciertamente tenemos sentimientos encontrados sobre que la próxima tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026 se llame ‘Dolly’, tal vez ayudemos a un vecino, un amigo o un ser querido a prepararse en casa. Quizás compremos algunos artículos para el kit de desastres de alguien. Tal vez solo brindemos aliento y apoyo. Ella seguro que lo hizo. Gracias, Dolly. Serás extrañada”, agregó el organismo.

La tormenta tropical Cristóbal fue la última en formarse en el Atlántico. Lo hizo el pasado 12 de agosto y no implicó peligro para tierra firme.

Con información de EFE

Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES