﻿Protección Civil refuerza prevención en el Pacífico ante ‘Simon’ y ‘Trudy’

• La circulación de ‘Trudy’ propiciará lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en Guerrero, además de oleaje de dos a tres metros

López-Dóriga Digital

México.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) redobló las acciones operativas en municipios costeros del Pacífico, ante la presencia de sistemas ciclónicos, entre ellos la tormenta tropical ‘Simon’ y el huracán ‘Trudy’. Los trabajos se realizan en coordinación con la Defensa, Marina y autoridades estatales y municipales para proteger a la población.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) citado en un comunicado oficial, la circulación de ‘Trudy’, localizado al sur de la costa de Guerrero, propiciará lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en Guerrero, además de oleaje de dos a tres metros en las costas de ambas entidades. Mientras que ‘Simon’ continuará frente a Jalisco en lo que se debilita gradualmente.

La dependencia advirtió que las precipitaciones constantes de los últimos días disminuyen la permeabilidad del suelo y generan riesgos de deslizamientos de tierra y aumentos en los caudales de ríos y arroyos. Por ello, pidió especial atención a quienes viven cerca de cuerpos de agua, laderas y zonas susceptibles de inundación.

Protección Civil exhortó a evitar cruzar ríos, arroyos, vados y corrientes desbordadas, cuya fuerza puede arrastrar personas y vehículos. A quienes habitan cerca de laderas o cerros les pidió vigilar movimientos del terreno, caída de piedras o sonidos inusuales y atender las indicaciones de evacuación hacia refugios temporales si las autoridades lo determinan.

En zonas propensas a anegamientos, recomendó buscar lugares elevados y seguros, interrumpir el suministro eléctrico general y evitar sótanos o áreas bajas. En las costas afectadas por oleaje elevado, llamó a alejarse del litoral, suspender actividades acuáticas, recreativas y de navegación, y resguardar embarcaciones conforme a las instrucciones de las capitanías de puerto.

La CNPC también pidió preparar una mochila de emergencia con documentos protegidos en bolsas plásticas, linterna, radio de pilas, agua embotellada y botiquín. Recordó que los pronósticos pueden variar e invitó a seguir los avisos de @CNPC_MX en la red social X y @conagua_clima, así como a llamar al 911 ante un riesgo inminente.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: EFE/ Arturo Montero