Protección Civil alerta por fuerte oleaje en Chiapas

– Esperan vientos de hasta 74 kilómetros por hora y olas de casi tres metros durante las próximas 96 horas en Istmo-Costa –

Protección Civil Chiapas emitió la noche de este lunes un aviso preventivo por viento fuerte y oleaje elevado en la región Istmo-Costa, con condiciones que se mantendrían durante las próximas 96 horas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina, se esperan vientos del Norte de entre 37 y 46 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 64 a 74 kilómetros por hora.

El pronóstico también contempla oleaje de casi tres metros en el litoral de Chiapas, particularmente en el Golfo de Tehuantepec, con influencia hacia la zona costera hasta Pijijiapan.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó a pescadores y navegantes atender las indicaciones de la Autoridad Marítima y evitar actividades en el mar cuando exista riesgo.

A habitantes y visitantes de zonas de playa se les pidió no ingresar al mar y mantenerse alejados de áreas de rompiente, muelles y escolleras.

También se exhortó a no permanecer en embarcaciones pequeñas ni en puntos expuestos durante los periodos de mayor viento y oleaje, así como mantenerse informados mediante fuentes oficiales.

El llamado es principalmente para quienes realizan actividades en el litoral, donde el incremento del viento y del oleaje puede representar peligro durante las próximas jornadas.