Í N D I C E

Ruperto Portela Alvarado

PROPUESTAS CIUDADANAS

Una polémica ha causado la propuesta presentada por la Delegación de la Asociación Nacional de Locutores en Chiapas que representa el maestro VÍCTOR MANUEL CRUZ ROQUE al Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, ÁNGEL TORRES CULEBRO, en la que le solicita se le cambie de nombre al Parque “MANUEL GÓMEZ MORÍN” que se ubica en la 4ª Norte, entre 3ª y 4ª Oriente. Quiere que le pongan un distintivo de esa asociación de locutores, que a la postre no sabemos por qué méritos.

Por cierto, fui el primero en responderle de manera negativa a esa propuesta por la trascendencia del personaje que es MANUEL GÓMEZ MORÍN, no solo por haber fundado lo que fue por muchos años el tradicional partido de oposición, Acción Nacional. Le dije que originalmente a esa avenida peatonal convertida en parque, se le iba a imponer el nombre del líder popular por excelencia, JULIO CÉSAR GARCÍA CÁCERES; pero de momento se optó por el del fundador del PAN y ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que algunos dicen que es uno de los siete sabios del país.

El abuso del poder que han ejercido muchos gobernantes para cambiarle de nombre a las instituciones, edificios, calles y avenidas o en su caso inscribirles nominaciones para rendirle homenajes o quedar bien con los altos mandos del municipio, estado o federación. Así, le quitaron el nombre al “Mercado Gustavo Díaz Ordaz” para imponerle el del ex Gobernador “Juan Sabines”, que a la fecha no sabemos si es por SABINES GUTIÉRREZ o SABINES GUERRERO. Seguramente esa fue la intención del entonces Presidente Municipal, JAIME VALLS ESPONDA, quien retiró del muro del mercado, una placa alusiva a su inauguración del año 1968 para colocar la suya.

Es el caso de la destrucción de la Fuente Mactumactzá que ya era símbolo e ícono de la capital del Estado, para construir lo que hoy es el llamado “Puente de Colores” en el lugar que se conoce como “Gasolinera La Fuente”. Pero más aberrante y claro abuso del poder fue cuando al mismo JAIME VALLS ESPONDA se le ocurrió construir la “Avenida de las Etnias” y quitar del cerro “La Lomita” la estatua de “El Chamula”, que era lo que ya identificaba al lugar. Ahora ahí está arrinconado a un lado del Estadio de fútbol “Víctor Manuel Reyna” que antes se le conocía como “Estadio Zoque”.

Todavía recuerdo cuando el entonces Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, personalmente llevó a instalar un busto del ex Gobernador Interino, SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO para imponer su nombre y quitarle el de “Parque Joyyo Mayu”, en un acto de abuso de poder que le fue recriminado por la ciudadanía y un juez le ordenó que también personalmente lo fuera a retirar.

Y ya en una de esas, su servidor y escribidor de esta columna, se me ocurrió solicitarle a la Presidenta de la Mesa Directiva de la LXVIII Legislatura del Estado, diputada MARÍA DE LOS ÁNGELES TREJO HUERTA y demás presidentas de comisiones inherentes a la educación, cultura y género que por cuestiones que defienden las feministas le impusieran su apellido materno, PALENCIA al héroe civil y epónimo ícono de la Libertad de Expresión, doctor BELISARIO DOMÍNGUEZ, en el muro de honor de la Sala de Sesiones del Congreso del Estado. ¿Y saben qué?; no me hicieron caso.

Pero eso sí, cuando era Gobernador MANUEL VELASCO COELLO, todos se esmeraron en quedar bien con él e inscribir el nombre de su abuelo el ex Gobernador MANUEL VELASCO SUÁREZ, por todas partes. Así, la Sala de Convenciones de la Universidad Autónoma de Chiapas, lleva el nombre del distinguido neurólogo; pero también la Escuela de Medicina, entre otras instancias.

No recuerdo bien quienes fueron los que le impusieron el nombre a la avenida “PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA” a lo que una vez fue el “Cerro del Jolote” en el lado oriente que va a dar al libramiento sur; lo mismo que el “Boulevard VICENTE FOX QUESADA”, que se ubica en el lado poniente norte, que se le llama “Crucero de la Coca” hacia el poblado de San Fernando.

Así podríamos mencionar el boulevard SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO y el ANDRÉS SERRA ROJAS que les impuso el nombre el mismo Gobernador JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO para homenajear a su padre y el amigo de su progenitor. ¿Qué si se lo merecen?, me parece que sí, pues solo hay que revisar la hoja de vida personal, académica y de servidores públicos, de cada uno de ellos.

Queda para la polémica esa propuesta del amigo y maestro VÍCTOR MANUEL CRUZ ROQUE y también el abuso de poder de los gobernantes para imponer o cambiar de nombre a las instituciones, calles, avenidas, boulevard, o cambiar de lugar las estatuas o bustos, como sucedió con la de JUAN SABINES GUTIÉRREZ que estaba en el muro de la subida principal del Palacio Municipal de Tuxtla Gutiérrez, que hasta hoy no sé si todavía persiste en ese lugar o es el que está en un pedestal de la colonia FOVISSSTE Jardín Corona.

Pero la mejor y más acertada opinión, será la de cada ciudadano que tiene la libertad de expresión y opinión política…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…