Proponen infraestructura verde contra inundaciones

– El proyecto conectaría parques y reduciría la fuerza del agua antes de que llegue a las zonas más vulnerables en Tuxtla –

El investigador de la Facultad de Arquitectura de la UNACH, Raúl Pavel Ruiz Torres, propuso desarrollar infraestructura verde en parques y puntos estratégicos de Tuxtla Gutiérrez para reducir los escurrimientos que bajan desde las zonas altas durante las lluvias.

De acuerdo con información de la periodista Patricia Espinosa, la propuesta busca conectar distintos parques mediante andadores y crear obras capaces de captar, infiltrar o disminuir la velocidad del agua antes de que llegue al centro y a otros sectores vulnerables.

Ruiz Torres explicó que una lluvia de 50 milímetros sobre miles de metros cuadrados genera grandes volúmenes de agua que terminan concentrándose en calles, afectando viviendas, comercios, peatones y automovilistas. Por ello planteó que los espacios públicos también funcionen como barreras de prevención y no solo como zonas recreativas.

El investigador señaló que ya existen primeros trabajos y que la intención es replicar el modelo en otros puntos de la ciudad. En los próximos días se buscará coordinación con las áreas responsables para avanzar de manera gradual.

Como parte de estas acciones, este viernes se realizará la segunda edición del Festival Raíces para el Sabinal, de 8:00 de la mañana al mediodía, en el Paseo Sabinal, sobre la 19 Poniente Norte, donde habrá siembra colectiva, talleres, gastronomía, música y actividades culturales.