﻿Proponen eliminar el cobro del impuesto para el internet doméstico

• «El acceso a la tecnología, la conectividad y la educación en línea ya no representan un lujo, sino necesidades básicas», declaró Rubén Moreira

México.- Rubén Moreira, actual coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, propuso eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios de internet de uso doméstico, telefonía celular de uso familiar y plataformas educativas digitales mediante la actualización a tasa 0 dentro de una reforma fiscal.

El legislador señaló que la aplicación de la tasa general de IVA a dichos servicios encarece su acceso, y genera una «carga económica desproporcionada en millones de hogares y perpetuando la brecha digital», especialmente en las zonas rurales donde la conectividad apenas alcanza el 50.4 %, y en los sectores de menores ingresos.

«En pleno siglo XXI, el acceso a la tecnología, la conectividad y la educación en línea ya no representan un lujo, sino necesidades básicas tan indispensables como la electricidad o el agua potable», aseguró Moreira.

Afirmó que su iniciativa se alinea con los compromisos internacionales asumidos por México —como la Agenda 2030 de la ONU y el Pacto Mundial Digital—, así como con el mandato constitucional establecido desde 2013 que obliga al Estado a garantizar el acceso a las tecnologías de la información y banda ancha en condiciones de asequibilidad.

En México existen 100.2 millones de usuarios de internet (83.1 % de la población) y 98.6 millones de usuarios de telefonía celular, de los cuales el 95.1 % se conecta principalmente desde el hogar, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (2024) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con información de SUN

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