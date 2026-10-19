Programa «activamente»

Psic. Carlos Hiram Culebro

El siguiente relato ocurre un sábado en Caña Hueca, al filo de las 10 de la mañana, a poca distancia de las oficinas administrativas del parque.

Escucho música y al acercarme a la zona de donde proviene, oigo el murmullo de personas que hablan y ríen de manera constante.

Al aproximarme más, veo una mesa bellamente arreglada, con 20 sillas -casi todas ocupadas- y otros adornos, que permite suponer se trata del festejo de un cumpleaños, pero no es así.

Quienes ocupan esos asientos son personas mayores quienes, todos los sábados, por espacio de dos horas, realizan actividades físicas de motricidad, lúdicas, cognitivas, sensoriales, emocionales, de socialización y diversión; que explica la hilaridad con que se acompañan y que llevan a cabo con creciente grado de complejidad.

La gerontóloga Pilar Camacho coordina dichas tareas, auxiliada por egresadas de su misma carrera y es quien explica que las actividades se adaptan a las características de quienes asisten, para que cada persona pueda participar de acuerdo con sus capacidades.

El material que emplean consiste en pelotas, aros, conos, dados y otros artículos para estimular la movilidad, coordinación, equilibrio, motricidad fina, atención, lenguaje, cálculo y resolución de problemas; entre otras capacidades.

Escuché cuando a los asistentes les dijeron un número de dos dígitos con la indicación de no olvidarlo. Inmediatamente después pusieron un poco de música y al interrumpir la melodía debían recordar esa numeración. Se repitió lo mismo pero ahora con tres dígitos, después con cuatro y así fue subiendo el grado de dificultad en esa tarea, que sin duda explora la memoria inmediata.

En otro momento Pilar dijo que envejecer no significa necesariamente enfermar o presentar deterioro y que las actividades que desarrollan pretenden estimular áreas que pueden sufrir cambios en personas de la tercera edad, cuando no han sido ejercitadadas de manera adecuada; o bien, causadas por enfermedades crónicas o degenerativas.

Explica que las causas de varias alteraciones del adulto mayor se generan por sedentarismo, disminución de la fuerza o masa muscular, aislamiento social, alteraciones de la visión o la audición; entre otros motivos.

A pregunta expresa responde que su experiencia profesional se ha enfocado en la atención integral de mayores, incluyendo pacientes con diferentes tipos de demencia.

A quien coordina esas actividades le ha llamado la atención la forma en que se integran al programa Activamente algunas personas, en quienes predomina el sexo femenino. Llegan reservadas, lo que se observa incluso en su mirada; calladas, pero en la parte final de la sesión inicial su comportamiento cambia y la mayoría se muestra comunicativa y alegre.

Los familiares de los asistentes refieren que sus seres queridos esperan con ilusión que llegue el día sábado para asistir.

A media jornada, al canto de los pájaros que abundan en Caña Hueca, se agrega el aromático olor a café que preparan, debido a que al término de la jornada, además del café, proporcionan a los participantes aguas frescas, frutas de temporada y otros bocadillos.

Interesados en esa actividad pueden comunicarse con la gerontóloga Pilar Camacho al Tel. 961-129-3800

Sin duda, el citado Club representa un espacio donde las personas mayores se mantienen activas, conviven y se divierten.