Profepa clausura daños forestales en Montes Azules

– Detectó cambio de uso de suelo sin permisos en Pantepec y Marqués de Comillas, con más de 23 mil metros afectados –

La Profepa clausuró de manera temporal dos sitios en Chiapas donde detectó cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin las autorizaciones correspondientes. Las acciones se realizaron en Pantepec y en Marqués de Comillas, dentro de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, con una afectación total de 23,170 metros cuadrados.

En Pantepec, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inspeccionó el 29 de junio un predio donde se realizaban trabajos para extraer material pétreo. Durante la visita constató la remoción de vegetación forestal y la degradación del terreno en una superficie de 2,802 metros cuadrados, sin que se acreditaran permisos de la Semarnat.

La segunda inspección ocurrió el 3 de julio en un predio ubicado dentro de Montes Azules. Ahí se detectó la eliminación de vegetación de sotobosque en selva alta perennifolia, con una afectación de 20,348 metros cuadrados. Según la autoridad, los daños estarían relacionados con la apertura de áreas para asentamientos humanos irregulares, actividades agrícolas u otros usos del suelo.

La Profepa señaló que la remoción de especies como Gimbales, Xate y Bejucos pone en riesgo un ecosistema clave para la fauna, la captación de agua y la producción de oxígeno. Mientras avanzan los procedimientos administrativos, las actividades quedaron suspendidas para evitar más daño ambiental.