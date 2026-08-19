Profeco vigila comercios para frenar abusos

– Inspectores despliegan operativos tras detectar negocios sin precios exhibidos en útiles, mochilas y calzado –

La Oficina de Defensa del Consumidor Zona Sureste desplegó operativos de verificación en comercios de la capital chiapaneca y la región para evitar abusos en las compras del regreso a clases, según informó su titular, Abraham Ulloa Pérez.

La dependencia mantiene recorridos en papelerías, zapaterías y tiendas de uniformes en Tuxtla Gutiérrez para garantizar que el costo final coincida con el monto exhibido en los escaparates.

Ulloa Pérez confirmó que ya atienden las primeras denuncias de la temporada, la mayoría dirigidas contra establecimientos que omitían mostrar las tarifas al público, por lo que verificadores acudieron a los locales para exigir la corrección inmediata de las irregularidades.

A la par de las inspecciones en negocios establecidos, la Profeco instaló módulos de vigilancia e información en la feria escolar del parque central de Comitán, donde personal de la institución coloca preciadores en los artículos puestos a la venta para evitar incrementos injustificados durante los días de mayor demanda.

Recordó que sus oficinas operan en el centro de Tuxtla Gutiérrez, en el tercer piso del Palacio Federal, donde invitó a los compradores a denunciar cualquier cobro indebido o negativa a respetar las promociones pactadas para defender la economía de los hogares chiapanecos.