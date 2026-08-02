Profeco opera sin vigilancia suficiente en Chiapas

– La dependencia solo recibe quejas y deja a oficinas centrales decidir si procede una inspección en el estado –

La Procuraduría Federal del Consumidor mantiene limitada su capacidad de inspección y vigilancia en Chiapas por falta de personal, por lo que actualmente se concentra en recibir quejas de usuarios.

Trabajadores de la oficina ubicada en el Palacio Federal, en el centro de Tuxtla Gutiérrez, explicaron a OEM Informex que las inconformidades deben enviarse al correo [email protected] junto con los documentos que respalden cada caso.

Una vez recibida la denuncia, las oficinas centrales en la Ciudad de México determinan si procede una inspección o alguna acción de vigilancia. En el estado, la dependencia cuenta con una operación reducida; la representación de Tapachula desapareció, San Cristóbal mantiene una oficina con poca capacidad y en Comitán funciona un espacio pequeño con personal del ayuntamiento.

Entre las quejas más frecuentes se encuentran las relacionadas con el precio de los combustibles en Palenque y algunos casos contra aerolíneas, que en ocasiones terminan mediante conciliación. En contraste, se reportan pocas denuncias por transporte.

Durante la temporada vacacional no existe un operativo especial para revisar hoteles, agencias de viaje, comercios, transportistas o aerolíneas. Quienes consideren vulnerados sus derechos deberán presentar su inconformidad por correo y esperar la resolución desde oficinas centrales.