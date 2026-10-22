Prisión preventiva para acusado de violencia

– Emilio “N” enfrentará proceso por violencia familiar equiparada; un juez dio un mes para ampliar la investigación –

Emilio “N” permanecerá en prisión preventiva mientras enfrenta un proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar equiparada, cometido contra una mujer en el municipio de Ostuacán.

La Fiscalía General del Estado informó que un juez encontró elementos suficientes para continuar el procedimiento judicial.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 12 de agosto de 2026. La identidad de la denunciante se mantiene reservada, por lo que la dependencia no difundió datos personales ni detalles de las circunstancias en que habría ocurrido la agresión.

La resolución fue emitida por el Juez de Control del Distrito Judicial de Pichucalco, quien vinculó a proceso a Emilio “N” y le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Esto significa que el acusado permanecerá privado de su libertad mientras se desarrolla esta etapa del caso, sin que la decisión implique todavía una sentencia condenatoria.

El juzgador también concedió un mes para la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán reunir y presentar más elementos relacionados con los hechos denunciados.

La Fiscalía indicó que continuará con el procedimiento para esclarecer la denuncia y determinar las responsabilidades que correspondan.