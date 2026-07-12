﻿Príncipe Harry se reencuentra con el rey Carlos III

• El rey Carlos III recibió al príncipe Harry, su esposa Meghan y sus dos hijos en la residencia real de Highgrove

Inglaterra.- Los reyes británicos Carlos III y Camila recibieron al príncipe Harry, su esposa, Meghan Markle, y los dos hijos de ambos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, en la residencia real de Highgrove, en el suroeste de Inglaterra, informa la agencia británica PA.

Se trata de la primera vez que el monarca ve a sus nietos desde una reunión privada en 2022, durante el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, y no veía a su hijo menor desde un breve encuentro en el palacio londinense de Clarence House en septiembre del año pasado.

Harry viajó a Reino Unido para participar en varios actos relacionados con los Juegos Invictus, que fundó en 2014 para militares heridos en combate, y había dudas de si su familia se reuniría con él en algún momento de la visita desde Estados Unidos, donde residen desde 2020.

Si bien en un principio planeaban viajar todos juntos, el duque de Sussex cambió sus planes a última hora, tras conocer que las autoridades británicas no habían aprobado su petición de recibir escolta policial oficial.

De momento se desconocen los detalles de la cita familiar en Highgrove, que supone un punto de inflexión tras un periodo de relaciones familiares tensas provocado por la decisión de Harry y Meghan de distanciarse de la monarquía para construir su vida en California.

El reencuentro de los reyes con los cuatro era muy esperado, más cuando el soberano está en tratamiento oncológico desde que en febrero de 2024 reveló que padecía un cáncer no especificado.

Por ahora se desconoce si los duques de Sussex y sus hijos se encontrarán también con el príncipe William, heredero al trono, y su familia, dado que, según los medios, la relación entre los dos hermanos sigue siendo tirante.

Con información de EFE

Foto: EFE / Archivo