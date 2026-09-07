Priístas bloquean caminos

DESDE EL SUR

Armando Chacón

Comenzamos… El inepto secretario de Educación federal, Mario Delgado anunció la contratación de maestros cubanos para impartir clases en México, cuando en nuestro país egresados de las escuelas normales y de otras universidades no tienen trabajo. A esos profesionistas deberían darle la oportunidad de un espacio laboral. La isla atraviesa por su mayor colapso en materia de educación, en toda su historia. Naima Trujillo, ministra cubana de Educación, reconoció en el diario oficial Granma que carecen de maestros para atender la demanda estudiantil. Los maestros han abandonado Cuba. Se comenta que la SEP también becará a alumnos cubanos para que vengan a estudiar a nuestro país. Ante la aberración de dar trabajo a personal cubano y sabiendo que en la isla no hay maestros suficientes, ya se comenta al interior de esa dependencia que los que traerán será personal militar para incrustarlos en las aulas escolares para inculcar una doctrina de izquierda y controlar los movimientos magisteriales de inconformidad. Pero para que traer de Cuba maestros guerrilleros, aquí en la Mactumatzá hay mejores, más preparados, más violentos y con una vasta experiencia. La opinión pública -vox populi-, reclama que, en lugar de seguir contratando cubanos, mejor corran a Mario Delgado y contraten a un secretario de Educación de Japón.

Continuamos… Tensión en Zinacantán. Morenistas expresan su molestia por la actitud arbitraria de priistas que clausuraron un camino en la comunidad de Job Chenón, para que ejidatarios no puedan transitar y llegar a trabajar en sus parcelas, violentando de esta manera el libre tránsito y sus Derechos Humanos. Esta acción ilegal provocó que el pasado domingo, en la comunidad Piedra Parada, se reuniera la Asamblea Ejidal encabezada por los regidores morenistas María Pérez Vázquez, José Hernández Pérez, así como el presidente del Comité Municipal de Morena, Mariano Felipe Pérez Vázquez y el comisariado morenista de ese ejido Mateo Pérez, para manifestar todo su apoyo a los ejidatarios agraviados y mostrar enérgicamente su inconformidad. Durante la reunión se trató también el documento que enviaron a la titular de la Secretaría General de Gobierno y Mediación del Estado de Chiapas, Dulce María Rodríguez Ovando, donde se registran los hechos agresivos en contra de comuneros de Job Chenón y solicitaron su pronta intervención para evitar una confrontación mayor donde el grupo de Morena tendrá que usar la fuerza para liberar ese camino. La orden de segundo piso de palacio fue que la presidencia municipal de Zinacantán liberara el camino para que los ejidatarios de apellido Pérez Montejo y Pérez Conde, puedan llegar a sus parcelas, pero la actitud agresiva de un sujeto de nombre José Pérez López que usurpa el cargo de Sindico ya que la Sindico es su esposa Angélica María Hernández Montoya y no la deja cumplir su trabajo. El priista José Pérez López ha violentado el clima político y social de ese municipio al confrontarse y agredir contestemente la actividad laboral, pacifica de los morenistas. Pérez López es un tipo violento que constantemente agrede a los habitantes de ese lugar por pertenecer a Morena y lo confirman con la situación similar en los bloqueos de caminos en las comunidades y poblados de ese municipio como Joigelito Grande y el Anexo, así como Chainatik, Zequentic entre otros poblados y ejidos. La Asamblea Ejidal solicita nuevamente la urgente intervención de Dulce Rodríguez Ovando para atender este problema antes de que se registre un enfrentamiento y los Morenistas liberen los caminos. Así las cosas.

Seguimos… En Escuintla ya no soportan a su alcalde por corrupto y mentiroso y ser miembro de la DO, eso dicen. Carlos González Moreno edil de ese municipio es una rata de dos patas, eso dicen allá, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoria Superior del Estado (ASE), y de la federación, deberían de ordenar una revisión minuciosa para conocer el destino que tiene el presupuesto municipal, donde mucho dinero se utiliza en la compra de combustible que se surte en las gasolineras que son propiedad de Carlos González, además que las pocas obras que se realizan se dan a los amigos del alcalde a cambio de dadivas, esas obras son de pésima calidad, camiones de volteo de su propiedad, son contratados para servicio de recolección de basura o acarreo de material del ayuntamiento. Los servicios municipales como el alumbrado público, la seguridad, el agua potable, la cultura, son deficientes. El pueblo de Escuintla, se queja de la actitud déspota, arbitraria, corrupta, de González Moreno. Urge que escuchen el clamor de la población, detengan el abuso de Carlos González que anda en campaña permanente para ser reelecto.

Terminamos… En Huixtla, aseguran que el alcalde Regulo Palomeque Sánchez es un digno representante de la Cofradía de la Mano Caída, acostumbra ser agresivo con las mujeres que laboran en ese ayuntamiento. A la que traía de encargo es a la Sindica Municipal, Luz del Carmen Nazar que en cada reunión de Cabildo la regañaba, lo denunciaron y el Tribunal Electoral determinó sancionarlo por Violencia Política. 50 mil pesos tendrán que pagar y ha sido inhabilitado para ejercer cualquier cargo político y administrativo durante los tres próximos años. Los tuxtlecos dicen que no les importa que Regulo sea machista o que batee con la derecha y con la izquierda, lo que le piden es que se comporte y sea honesto. Por lo pronto ya se acabaron los sueños para buscar una Curul en Tuxtla… Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.