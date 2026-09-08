PRI Chiapas llama a bloque opositor y cuestiona a MC

– Rubén Zuarth celebró la apertura del PAN y acusó a Movimiento Ciudadano de dividir el voto opositor –

Rubén Zuarth, presidente del PRI en Chiapas, llamó a construir un bloque opositor y celebró que el PAN haya retomado la posibilidad de caminar en alianza, al considerar que sólo una oposición unida puede convertirse en un verdadero contrapeso.

En un mensaje difundido en redes sociales, el dirigente priista sostuvo que la ciudadanía pide acuerdos entre las fuerzas opositoras y dirigió sus críticas a Movimiento Ciudadano, partido al que acusó de rechazar sistemáticamente cualquier intento de unidad.

Zuarth afirmó que esa postura termina favoreciendo al oficialismo y dividiendo el voto opositor. También sostuvo que el PRI mantiene una ruta clara de crecimiento y aseguró que distintas encuestas nacionales muestran un avance de su partido.

El dirigente señaló que continuarán convocando a otras fuerzas políticas a construir un frente común rumbo a los próximos procesos electorales y dijo que quienes rechacen esa posibilidad deberán explicar su decisión ante la ciudadanía.

Zuarth insistió en que el objetivo, desde su perspectiva, debe ser construir acuerdos que permitan ofrecer una alternativa política en Chiapas y en el país.