Prevén frío de hasta 6 grados en los Altos de Chiapas

– Protección Civil espera bajas temperaturas del 23 al 26 de octubre en San Cristóbal, Chamula, Zinacantán y Huixtán –

Temperaturas de entre seis y 10 grados centígrados se esperan del 23 al 26 de octubre en las zonas altas de Chiapas, principalmente durante las noches y madrugadas. Protección Civil estatal advirtió que el frío se sentirá con mayor intensidad en San Cristóbal de Las Casas, Chamula, Zinacantán y Huixtán.

De acuerdo con el pronóstico difundido este jueves, la altitud de esos municipios y los cielos despejados durante la noche favorecerán que el termómetro descienda, especialmente en las primeras horas de la mañana. Las condiciones previstas abarcan cuatro días, por lo que la dependencia pidió a la población prepararse para las bajas temperaturas.

Entre las recomendaciones está utilizar varias capas de ropa y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. También se pidió proteger del frío a los animales de compañía.

Protección Civil hizo énfasis en no encender anafres, braseros ni estufas de combustión dentro de habitaciones cerradas. Estos aparatos pueden producir monóxido de carbono, un gas que puede causar intoxicaciones graves sin que las personas adviertan su presencia.

La dependencia recomendó mantenerse pendiente de las condiciones del tiempo, especialmente a quienes deben salir de casa durante la madrugada. En caso de una emergencia, recordó que está disponible el número 911.