﻿Presentan la Happy Color Race 2026, una carrera llena de color y diversión

• Se realizará el próximo domingo 15 de noviembre en la capital chiapaneca

Con la invitación a disfrutar de una mañana de deporte, color y convivencia familiar, se dieron a conocer los detalles de la Happy Color Race 2026, carrera recreativa con temática de polvos holi que se realizará el próximo domingo 15 de noviembre en la capital chiapaneca.

Durante la rueda de prensa se informó que la salida y meta estarán ubicadas en el Parque de la Juventud, sobre la 1ª Sur, donde a partir de las 7:00 de la mañana arrancará el recorrido con una explosión de colores, en el que se espera la participación de corredores, familias y clubes deportivos.

La ruta será de 6 kilómetros y tendrá puntos de colores en el trayecto en donde el equipo de staff pintará de colores a los participantes.

En la presentación estuvieron Alexander Parz, organizador del evento y coordinador de la página Atletismo y Ciclismo de Chiapas; profesor Alberto Ayala Solís, en representación del Instituto del Deporte Tuxtleco (INDETUX); Lic. Elba Esther Pérez Santiz, gerente de VIPS Poniente; Lic. Alfredo Ruanova Ortega, presidente de la Asociación Estatal de Corredores en Club e Independiente de Chiapas (AECCICH) y coordinador de Corre Libre; así como Martín Aníbal Vázquez, representante del Grupo CARCH.

En cuanto al evento, tendrá categoría Libre, en las ramas varonil y femenil, con premios sorpresa para los tres primeros lugares de cada una. Además, los participantes inscritos que crucen la meta recibirán su medalla metálica conmemorativa y podrán disfrutar de dinámicas y regalos al finalizar la carrera.

Los organizadores señalaron que se contará con seguridad vial, personal de resguardo y servicios de primeros auxilios durante el recorrido, con el propósito de brindar mejores condiciones a quienes formen parte de esta fiesta deportiva.

Para participar, los corredores podrán elegir entre dos opciones de inscripción. El kit Premium, con costo de 360 pesos, incluye playera dry fit, medalla metálica a colores con listón sublimado, que recibirán al cruzar la meta, polvo holi personal original el día del evento, un accesorio sorpresa el día del evento, hidratación y frutas.

También estará disponible el kit Básico, con un costo de 210 pesos, exclusivo para inscripciones en línea. Esta opción incluye: medalla metálica a colores con listón sublimado que recibirán al cruzar la meta, polvo holi personal original el día del evento, hidratación y frutas. (no incluye playera ni accesorio sorpresa).

La organización recordó que la fecha límite para asegurar la talla de la playera es el 21 de octubre (pueden seguir solicitando sus tallas de playeras después de esa fecha al 9611357710, pero serán hasta agotar existencias), además informaron que se cuenta con cupo limitado.

Las inscripciones presenciales se realizan en VIPS Poniente, todos los días, de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Quienes prefieran registrarse en línea podrán hacerlo mediante transferencia a la cuenta BBVA Bancomer 4152 3142 8119 7940, colocando su nombre y apellido en el concepto y enviando el comprobante por WhatsApp al 961 135 77 10. También pueden solicitar información e inscribirse a través de Coffemateros, en Chiapa de Corzo, a la cuenta 4152 3146 0133 4629, para esta cuenta deberán enviar el comprobante al 961 675 0322, y los corredores de San Fernando podrán registrarse con Chayoteros Runners, al 961 184 9626.

La entrega de kits está programada para el viernes 13 de noviembre, en las instalaciones de VIPS Poniente, de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche, no se entregarán kits el día de la carrera.