Presentan el primer club de pickleball en Tuxtla Gutiérrez

• Luis Pedrero González, secretario de Economía y del Trabajo, asistió a la presentación de Distrito Pickleball, proyecto pionero en Chiapas que busca impulsar la práctica de esta disciplina deportiva y fomentar una nueva alternativa de convivencia y activación física para personas de todas las edades

El titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), Luis Pedrero González, asistió a la presentación de Distrito Pickleball, considerado el primer club especializado en esta disciplina en Tuxtla Gutiérrez y uno de los proyectos pioneros en el estado de Chiapas.

La iniciativa, encabezada por los jóvenes emprendedores Tadeo Durazo y Bruno Paván Uscanga, nace con el propósito de abrir un nuevo espacio para las y los deportistas chiapanecos, así como acercar a más personas a una disciplina que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años.

Como parte de sus objetivos iniciales, Distrito Pickleball contempla integrar durante sus primeros meses de operación a por lo menos 100 socios de distintas edades, con la visión de consolidar una comunidad deportiva y, al mismo tiempo, desarrollar un proyecto empresarial con perspectivas de crecimiento.

Detrás de este emprendimiento se encuentra también el respaldo y la motivación familiar. Tadeo Durazo reconoce especialmente la influencia de su madre, Verónica, a quien considera parte fundamental de su formación personal y una inspiración para emprender este nuevo desafío, gracias a los valores, la perseverancia y la resiliencia que le inculcó para alcanzar sus metas y objetivos.

La idea de impulsar el pickleball en Tuxtla Gutiérrez surgió a partir de la experiencia de Tadeo durante su estancia de un par de años en Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de conocer de cerca este deporte. A su regreso a Chiapas decidió trasladar esos conocimientos y apostar por introducir esta disciplina en un terreno prácticamente nuevo, confiando en el potencial que tiene para ganar seguidores entre niñas, niños, jóvenes y adultos.

Junto con Bruno Paván Uscanga, Tadeo busca posicionar a Distrito Pickleball como un referente de este deporte y contribuir a escribir una nueva página en la historia deportiva de Chiapas, como parte de una generación de jóvenes emprendedores que apuestan por transformar sus ideas en proyectos innovadores.

La presentación del club, realizada este sábado 18 de julio de 2026, representa para sus impulsores el punto de partida de un proyecto que aspira a crecer y consolidarse en la entidad.

Durante el encuentro destacó la presencia de Luis Pedrero González, quien sostiene una relación de amistad y respeto de aproximadamente 20 años con Verónica, madre de Tadeo, a quien afectuosamente llama “Verito”.

A lo largo de estos años, Verónica ha construido también una historia de esfuerzo y superación profesional dentro de la empresa familiar que Luis Pedrero González heredó de su padre, don Luis Pedrero Pastrana. Tras iniciar sus labores en el área de cocina, su dedicación y profesionalismo le permitieron asumir nuevas responsabilidades hasta desempeñarse actualmente como asistente personal de Pedrero González en el Hotel Eco City, en Tuxtla Gutiérrez.

Distrito Pickleball se encuentra ubicado en Rosario Sabinal número 92, colonia El Campanario, frente al restaurante La Morena, en la zona de San José Terán, en Tuxtla Gutiérrez.

El pickleball es un deporte que combina elementos del tenis, el bádminton y el tenis de mesa. Se practica con una pala sólida y una pelota de plástico perforada, y puede jugarse en modalidad individual, uno contra uno, o en dobles, dos contra dos, siendo esta última una de las modalidades más populares.

Entre sus principales reglas se encuentran el saque, la regla de los dos botes, la denominada zona de no volea o “cocina” (Kitchen), el sistema de puntuación y las reglas específicas para la modalidad de dobles, además de las faltas que determinan el desarrollo del juego.