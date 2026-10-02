Presentan Cervantino Barroco y Festival de Marimbistas

– El Cervantino Barroco será del 8 al 11 de octubre y el Festival de Marimbistas, del 22 al 25, con sedes alternas –

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) presentó este viernes en Casa Chiapas, en la Ciudad de México, la programación del XXIV Festival Internacional Cervantino Barroco y del XXVI Festival Internacional de Marimbistas.

El Cervantino Barroco se realizará del ocho al 11 de octubre y tendrá como sede principal San Cristóbal de Las Casas, además de actividades en Oxchuc y Chanal. La programación contempla exposiciones, conciertos, arte plástico y visual, iconografía textil, talleres, feria del libro y un Encuentro de Saberes.

Entre los conciertos anunciados figuran Los Amigos Invisibles, Los K’comxtles y La Santa Cecilia. También se entregará el reconocimiento a la trayectoria fotográfica “Carlos Jurado” a José Ángel Rodríguez. En total participarán alrededor de 150 artistas.

Por su parte, el Festival Internacional de Marimbistas se llevará a cabo del 22 al 25 de octubre y reunirá a unos 100 participantes. Bélgica, Brasil, Colombia, Guatemala y Senegal serán los países invitados.

Además de San Cristóbal, habrá actividades en Cintalapa, Chiapa de Corzo, Tecpatán y Tuxtla Gutiérrez, con presencia de marimbistas tradicionales y contemporáneos.

Coneculta señaló que ambos festivales buscan mostrar la diversidad cultural del estado y ampliar las actividades artísticas hacia distintos municipios de Chiapas.