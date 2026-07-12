Preocupante aumento de suicidios en Chiapas

– En seis meses se registraron 149 casos; especialistas advierten más intentos entre adolescentes y jóvenes –

El aumento de suicidios en Chiapas preocupa no solo por la cifra, sino porque las conductas suicidas aparecen cada vez a edades más tempranas. Entre enero y junio de 2026 se registraron 149 casos en el estado, de los cuales 83 correspondieron a personas de entre 20 y 39 años, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado.

Para especialistas en salud mental, el foco rojo está en adolescentes y adultos jóvenes. Carlos Alegría Rivera, psicólogo del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas, señaló a OEM-Informex que en la atención clínica observan más intentos de suicidio en personas de menor edad. “Es una cifra que cada vez va siendo más alarmante”, advirtió.

El especialista explicó que el suicidio no tiene una sola causa. Entre los factores de riesgo mencionó antecedentes familiares, trastornos de salud mental, violencia, abuso, consumo de sustancias, acoso escolar, baja autoestima, conflictos familiares, enfermedades y dificultades económicas.

“Los jóvenes lo que no quieren es morir, lo que quieren es dejar de sufrir”, expresó al señalar que muchas crisis suicidas están ligadas a un dolor emocional que no encuentra salida.

Alegría también pidió no minimizar señales como aislamiento, cambios repentinos de conducta, alteraciones en el sueño o la alimentación y frases relacionadas con la muerte. “Lo primero es escuchar y buscar ayuda profesional”, indicó.

El psicólogo alertó que el estigma sigue frenando la atención oportuna. “Los mitos siguen presentes”, dijo. (Foto: Especial)