﻿Pozole, el platillo más caro de los festejos patrios

• A pesar de que en agosto bajaron los precios de la carne de cerdo, maíz y de la cebolla, los costos siguen siendo elevados

México.- La celebración del Día de la Independencia implicará gastos para los mexicanos que varían dependiendo del platillo, siendo lo más caro el pozole con respecto a tostadas de pata o de tinga de pollo.

A pesar de que en el mes de agosto bajaron los precios de la carne de cerdo, maíz y de la cebolla, la elaboración de dicho platillo es de las más caras.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) aseguró que preparar un pozole para 10 personas costará dos mil 350 pesos, casi el doble de lo que costará elaborar otros platillos mexicanos.

De acuerdo con un sondeo hecho por dicho organismo, elaborar una tinga de pollo costará alrededor de mil 440 pesos, si se trata de tostadas de pata el gasto será de mil 265 pesos y los pambazos costarán mil 568 pesos.

Si se elaboran varios platillos, una fiesta mexicana podría implicar un gasto promedio de ocho mil 100 pesos frente a los siete mil que costó en 2025, si se considera que también se comprarán refrescos, aguas de sabor, cerveza, tequila, papel picado y banderas.

La Anpec también aclaró que acudir al Zócalo de la Ciudad de México representará un gasto promedio de 670 pesos por persona considerando transporte, alimentos y bebidas, desde elotes y pambazos hasta buñuelos, marquesitas y café de olla.

Si el Grito se celebra en restaurantes, bares y antros, el gasto promedio subiría a mil 650 pesos por persona.

Sobre la compra de trajes típicos el presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera, dijo que las «blusas bordadas, chales, camisas de manta, sombreros y trajes de charro pueden representar un gasto de hasta mil 380 pesos por persona».

«Y para cerrar la celebración al más puro estilo mexicano, una serenata de mariachi con seis melodías (gama media) puede alcanzar los cuatro mil 200 o 700 pesos por canción», explicó.

Con información de SUN

Foto: PEXELS