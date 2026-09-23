Por soberbia, el PT puede perder las mieles de la coalición

FILIPICAS

Paco Ramírez

La soberbia tiene un precio, y en política ese precio se paga en distritos, alcaldías y diputaciones. Las declaraciones de Manuel Velasco en el Senado son, ante todo, un ejercicio de equilibrio político: el coordinador del PVEM pide transparencia en las encuestas que definieron a los coordinadores estatales, pero sin poner en duda el proceso que ya arrojó ese resultado. Defiende lo actuado mientras aparenta neutralidad frente al reclamo del Partido del Trabajo, en una postura calculada para sostener a la coalición sin ceder terreno frente a Reginaldo Sandoval, coordinador petista en San Lázaro.

El fragmento más revelador de su intervención no es el llamado a la transparencia, sino la advertencia envuelta en cortesía: recordar que el PT puede hacer la diferencia entre ganar y perder una alcaldía, un estado o una diputación federal. Ese señalamiento no busca respaldar al PT en su disputa interna; busca proteger la aritmética electoral del bloque rumbo a 2027, tanto ante un PT tentado a endurecer su postura como ante una dirigencia de Morena que podría subestimar el costo de perder esos votos.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: no hay, hasta el cierre de esta edición, un anuncio formal de ruptura del PT con la coalición; el escenario que se desarrolla a continuación es una proyección sobre las consecuencias de un rompimiento, no un hecho consumado.

Si el PT decidiera efectivamente salir de la coalición, el costo recaería principalmente sobre el propio partido. Quedaría solo, compitiendo sin el paraguas de Morena y del Verde en distritos donde su fuerza real es limitada y donde su peso ha dependido, precisamente, de las alianzas que ahora cuestiona. Perder ese respaldo no es un ajuste menor: implica partir de cero en buena parte del mapa electoral rumbo a 2027, sin la estructura ni los acuerdos de designación que hasta ahora le han garantizado presencia.

El efecto de una ruptura de este tipo no se quedaría en la discusión federal. En Chiapas, donde las candidaturas locales suelen replicar la lógica de encuestas y acuerdos que hoy defiende Velasco, un PT aislado llegaría a las elecciones venideras sin aliados con peso suficiente para disputar alcaldías ni diputaciones. El resultado más probable sería un papel testimonial: presencia simbólica en la boleta, pero sin capacidad real de negociación ni de arrastre de votos, mientras Morena y el Verde consolidan las candidaturas que ya vienen perfilando bajo el criterio del posicionamiento en encuestas.

La lectura para el ecosistema político chiapaneco es clara: el llamado a la unidad de Velasco no es un gesto de solidaridad hacia el PT, sino una advertencia calculada para mantener intacta la coalición hasta 2027. Y si esa advertencia no es escuchada, el partido que más tiene que perder en el estado no es Morena ni el Verde, sino el propio PT.