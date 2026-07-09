Poetas exigen devolver prestigio al Premio Sabines

– Más de 40 autores piden que el galardón vuelva a ser internacional y cuestionan cláusulas de juicio moral –

Más de 40 poetas, escritores y artistas alzaron la voz contra los cambios al Premio de Poesía Jaime Sabines y al Premio de Poesía Rodulfo Figueroa. A través de una carta de protesta y una campaña en Change.org, exigieron que el Sabines recupere su carácter internacional y que el Rodulfo Figueroa vuelva a ser nacional.

Entre los firmantes aparecen Ernesto Lumbreras, Luis Armenta Malpica, María Rivera, Jorge Esquinca, José Ángel Leyva, Enzia Verduchi, Hernán Bravo Varela, Mikeas Sánchez, Claudia Posadas, José Luis Martínez S. y Pilar Jiménez Trejo. El documento fue dirigido al Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas y a los ayuntamientos de Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa de Figueroa.

Los inconformes también pidieron retirar la cláusula que califican como “arbitraria” por aplicar un juicio moral sobre los concursantes. Señalaron que ese tipo de requisitos vulneran derechos civiles básicos y rebasan las funciones de las instituciones culturales.

En la carta cuestionaron que, justo en el centenario de Jaime Sabines, el premio se reduzca a una escala local. “Es un despropósito que disminuye el prestigio internacional del galardón”, advirtieron.

Los firmantes también solicitaron crear una Cátedra Jaime Sabines de Poesía, permanente y con apoyo de instituciones culturales y universidades de Chiapas, para que el legado del poeta no quede en un homenaje estático. (Foto: Otro Ángulo)