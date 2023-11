Población LGBTTTIQ+ lamenta la muerte de le Magistrade

Esta mañana se confirmó la muerte de le Magistrade Jesús Ociel Baena quien fue localizado en su domicilio. Hasta el momento la Fiscalía del Estado de Aguascalientes ha informado que no hubo indicios de una tercera persona involucrada pero que se seguirá investigando para esclarecer lo ocurrido.

Esto ha generado indignación pues la versión de las autoridades ha hecho que se cuestione lo ocurrido realmente. Además de que ha mostrado en comentarios discursos de odio y hasta burlas tras la noticia.

Jesús Ociel Baena fue una persona no binaria y parte de la población LGBTTTIQ+. A lo largo de su carrera fue defensor de los derechos de las personas que se identifican con alguna de las letras. Lo más significativo es que fue le primer magistrade en México y América Latina.

En 2022 se integró al Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, sitio en el que residió en los últimos años.

Población LGBTTTIQ+ se pronuncia tras muerte y piden justicia

Luego de que se dio a conocer la noticia de la muerte de le magistrade junto a su pareja la población LGBTTIQ+ ha tomado las redes sociales para mostrar su indignación y piden justicia ante la información que dio la Fiscalía estatal en la que hablan de un “tema de índole personal”.

Además de que se ha hecho énfasis a que por este tipo de hechos es que se moviliza la población año con año.

Organizaciones, activistas y hasta celebridades se han pronunciado ante el hecho. Esta noche también se ha convocado a un acto de memoria en la Estela de Luz a las 19:00H en el que piden llevar veladoras, flores, megáfonos, pancartas, banderas y más.

Así lo hizo It Gets Better México.

La cantante Villano Antillano ha compartido su sentir ante la noticia y lamenta lo que ocurre en torno a la población mundial.

Adicional a esto también políticos han emitido sus condolencias ante la muerte de le magistrade. Uno de ellos fue el exministro de la SCJN, Arturo Zaldívar.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas