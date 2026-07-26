Playas de Chiapas pasan revisión sanitaria este verano

– La Cofepris reportó menos de 20 enterococos por cada 100 mililitros en cinco destinos de Tapachula y Tonalá –

Las principales playas de Chiapas fueron clasificadas como aptas para uso recreativo durante este periodo vacacional, luego de que los análisis de laboratorio detectaran niveles bajos de bacterias en el agua de mar.

La Secretaría de Salud informó que los monitoreos incluyeron Playa Linda y Playa Escolleras, en Tapachula, así como Puerto Arista y Boca del Cielo, tanto en el estero como en mar abierto, en el municipio de Tonalá.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios mide la presencia de enterococos para determinar la calidad del agua. El límite oficial es de 200 enterococos por cada 100 mililitros; en las muestras tomadas en Chiapas, los resultados fueron menores a 20 por cada 100 mililitros.

Con esos niveles, las playas revisadas se mantienen por debajo del máximo permitido y no representan un riesgo sanitario para los bañistas, de acuerdo con el informe.

Los muestreos fueron realizados por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios antes del periodo vacacional. La dependencia señaló que estas revisiones buscan detectar posibles fuentes de contaminación y mantener vigilancia en los destinos con mayor afluencia.