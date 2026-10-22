Plantón en Fiscalía de Comitán por casos sin resolver

– Exigen avances por desapariciones, detenciones y despojos; señalan omisiones y piden intervención estatal –

Familiares de personas desaparecidas, detenidas y presuntas víctimas de despojo instalaron un plantón indefinido en la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, en Comitán, desde donde denunciaron falta de avances en sus expedientes y pidieron la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y del fiscal Jorge Luis Llaven Abarca.

Octavio Cruz aseguró que las autoridades no han cumplido compromisos anteriores. Señaló a representantes de José Castillo Tielmans, en La Trinitaria, por presuntas agresiones y disputas sobre un terreno.

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Según su testimonio, personas armadas con machetes y marros amenazaron a pobladores y privaron de la libertad a Juana Jiménez Díaz, Amanda Vázquez López y a él mismo. Añadió que fue expulsado del ejido tras grabar lo ocurrido.

Irma Vázquez también denunció el presunto despojo de su propiedad. Por separado, Elisavila Roblero pidió revisar el proceso contra su hijo Vicente Ángel, detenido en marzo cuando, según ella, grababa un desalojo

Una madre exigió información sobre su hijo, integrante de la Guardia Nacional, desaparecido desde hace seis meses. Los manifestantes también reclamaron avances en la búsqueda de Roque Luis Hernández Pérez, César Ramírez León e Ismael Ramírez León, desaparecidos en Amatenango del Valle.

Las familias advirtieron que permanecerán en la fiscalía hasta recibir respuestas sobre sus casos.