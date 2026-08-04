Planetario Tuxtla inicia verano de ciencia para niños

– El curso incluye cohetes, programación, astronomía y visitas a museos; el MUCH mantiene inscripciones abiertas –

Gertrudis Grajales

El Planetario Tuxtla inició el lunes el curso “Verano de Ciencia y Aventura 2026”, dirigido a niñas y niños de seis a 12 años, con talleres, experimentos y recorridos pensados para acercarlos a la ciencia y la tecnología.

Jovani Salazar, director de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas, informó que las actividades se realizan de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Durante el segundo día, los participantes visitaron el Museo Regional y construyeron cohetes espaciales con propulsión a chorro.

El programa también contempla dibujos con pintura fluorescente para explicar la luminiscencia, programación para niñas y niños, elaboración de visores 3D, Astronomía Kids, un taller sobre el Sistema Solar y la creación de hologramas. La agenda incluye además recorridos por el Museo de Antropología y el Jardín Botánico.

Salazar agregó que continúan abiertas las inscripciones para el curso de verano del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología, que se realizará del 10 al 14 de agosto. Habrá talleres sobre mariposas, abejas, instrumentos musicales, volcanes, experimentos y cine científico.

La inscripción cuesta 500 pesos e incluye playera y gafete. Las familias pueden acudir al museo o pedir informes al 961 691 2328.