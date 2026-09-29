Piden revisar sorteo que reservó municipios a mujeres

– Red de Redes cuestiona que la Jucopo realizara la insaculación y pide revisar si esa facultad correspondía al IEPC –

La organización Red de Redes por la Paridad Efectiva pidió a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) revisar si procede una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 307, relacionado con las reglas de paridad para las elecciones municipales de 2027.

El señalamiento se concentra en el artículo segundo transitorio, que facultó por única ocasión a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado para realizar la insaculación que definió la distribución territorial de las postulaciones municipales para mujeres. El procedimiento se realizó el pasado 27 de septiembre.

La agrupación cuestiona si esa facultad otorgada a un órgano político del Poder Legislativo invade atribuciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) o afecta su autonomía.

Red de Redes aclaró que no se opone a la paridad ni a las acciones para ampliar la participación política de las mujeres. Su reclamo, sostuvo, se centra en qué autoridad tenía competencia legal para definir la distribución y bajo qué garantías de imparcialidad y certeza.

La organización pidió a la CEDH revisar plazos, legitimación y requisitos para acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si esa vía no procede, solicitó evaluar otros mecanismos de impugnación constitucional o electoral.