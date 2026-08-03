Piden denunciar pagos ilegales a inspectores sanitarios

– Autoridades advierten que ningún funcionario puede pedir dinero, regalos o favores por trámites o verificaciones –

Las autoridades estatales llamaron a comerciantes y ciudadanía a denunciar cualquier cobro ilegal durante trámites, visitas o verificaciones sanitarias realizadas por personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios.

El mensaje establece que ningún servidor público puede solicitar ni recibir dinero, regalos, favores o beneficios personales a cambio de agilizar, modificar, realizar u omitir algún procedimiento.

El llamado también fue dirigido a propietarios de negocios y usuarios, a quienes se pidió no ofrecer pagos, gratificaciones o dádivas al personal encargado de inspecciones y regulación sanitaria.

De acuerdo con la postura oficial, estas prácticas deben frenarse tanto del lado de los funcionarios como de quienes buscan obtener ventajas durante un trámite. Las autoridades recordaron que entregar dinero para alterar una revisión también puede constituir una falta grave.

Ante cualquier intento de chantaje, cobro indebido o extorsión, la recomendación es no pagar, no participar y denunciar de in